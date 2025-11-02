Cae en San Pedro el presunto jefe de sicarios que habría ordenado el asesinato del periodista Humberto Coronel

El procedimiento se realizó hoy, alrededor de las 18:30, en una vivienda ubicada en la zona rural de San Pedro de Ycuamandyyú. En total fueron detenidas dos personas y aprehendidas tres, sumando cinco capturados, además de la incautación de un arsenal y una camioneta blindada.

Entre los detenidos están, ÉDER ROLANDO GIMÉNEZ DUARTE, con varias órdenes de captura por sicariato y robo agravado, considerado el principal objetivo del operativo, También fue capturado SILVIO RAMÓN LEÓN SAUCEDO, suboficial primero activo de la Policía Nacional, dependiente de la Dirección de Policía de Amambay, CASILDO MARTÍNEZ VENIALGO, de 51 años, con antecedentes penales, EDGAR JULIÁN DUARTE BENÍTEZ, de 25 años y LUIS ANTONIO ROBLE, de 23 años, con tres órdenes de captura por homicidio doloso y exposición al peligro.

Objetos incautados

Entre los objetos incautados se detalla, una camioneta blindada, tres pistolas con sus respectivos cargadores y municiones, una escopeta, celulares de alta gama, presuntamente utilizados para coordinar actividades criminales.

Uno de los detenidos era el más buscado; Éder Giménez Duarte es sindicado por los investigadores como el supuesto jefe de una estructura de sicarios que opera en el norte del país, con vínculos en los departamentos de Amambay y San Pedro. Según las pesquisas, habría sido quien ordenó el asesinato del periodista Humberto Coronel, ocurrido en setiembre de 2022 frente a la radio donde trabajaba la víctima, en Pedro Juan Caballero.

Fuentes policiales confirmaron que tanto Giménez Duarte como los demás detenidos fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad hasta la base del Departamento de Investigaciones de San Pedro, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía y unidades especializadas de la Policía trabajan en la verificación de los antecedentes y vínculos criminales de los aprehendidos, mientras se analizan los equipos celulares incautados como parte de la investigación.