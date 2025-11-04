Operativo Caacupé: vacunación antirrábica será casa por casa en Cordillera

El Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, impulsan una intensa jornada de prevención de la rabia en el departamento de Cordillera, como acción previa a la festividad de la Virgen de Caacupé.
La vacunación antirrábica se desarrollará casa por casa, de 07:00 a 12:00, hasta el 14 de noviembre, anunciaron. La meta principal del operativo es inmunizar al menos a 1.000 perros y gatos, para blindar la zona.
Cronograma de vacunación antirrábica en Cordillera
Las brigadas de profesionales, que incluyen veterinarios, licenciados en enfermería y personal de apoyo, seguirán un cronograma detallado de recorrido por los barrios y rutas circundantes:
- Martes 04: Desde Curuzú Campesino hasta Arroyo Ytu.
- Miércoles 05: Ruta Caacupé – Tobatí.
- Jueves 06: Ruta a Pirayú.
- Viernes 07: Ruta a Piribebuy.
- Martes 11 al Viernes 14/11: Alrededor de Tupasy Ycuá e Iglesia Central.
Además del recorrido casa por casa, se dispondrá de un puesto fijo de vacunación en el Mercado Municipal de Caacupé los días viernes 7 y 14 de noviembre, en el mismo horario.
Paralelamente a la vacunación, el Programa Nacional de Zoonosis desarrollará una agenda técnica de capacitación y supervisión sanitaria dirigida a médicos, enfermeros, veterinarios y epidemiólogos de la III Región Sanitaria, reforzando la capacidad de respuesta del personal de salud ante casos de rabia y otras zoonosis.