Operativo Caacupé: vacunación antirrábica será casa por casa en Cordillera

En el marco del Operativo Caacupé, el Ministerio de Salud inicia una gran jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en Cordillera. Brigadas de Control de Zoonosis y el Centro Antirrábico recorrerán las comunidades casa por casa hasta el 14 de noviembre, para alcanzar una meta de 1.000 mascotas inmunizadas.