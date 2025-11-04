Nacionales
04 de noviembre de 2025 - 13:30

Operativo Caacupé: vacunación antirrábica será casa por casa en Cordillera

Vacunación antirrábica Operativo Caacupé
Vacunación antirrábica como parte del Operativo Caacupé será hasta el 14 de noviembre. Gentileza

En el marco del Operativo Caacupé, el Ministerio de Salud inicia una gran jornada de vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos en Cordillera. Brigadas de Control de Zoonosis y el Centro Antirrábico recorrerán las comunidades casa por casa hasta el 14 de noviembre, para alcanzar una meta de 1.000 mascotas inmunizadas.

Por ABC Color

El Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, impulsan una intensa jornada de prevención de la rabia en el departamento de Cordillera, como acción previa a la festividad de la Virgen de Caacupé.

Lea más: Operativo Caacupé 2025 ya está en marcha: así preparan la capital de la fe

La vacunación antirrábica se desarrollará casa por casa, de 07:00 a 12:00, hasta el 14 de noviembre, anunciaron. La meta principal del operativo es inmunizar al menos a 1.000 perros y gatos, para blindar la zona.

Cronograma de vacunación antirrábica en Cordillera

Las brigadas de profesionales, que incluyen veterinarios, licenciados en enfermería y personal de apoyo, seguirán un cronograma detallado de recorrido por los barrios y rutas circundantes:

  • Martes 04: Desde Curuzú Campesino hasta Arroyo Ytu.
  • Miércoles 05: Ruta Caacupé – Tobatí.
  • Jueves 06: Ruta a Pirayú.
  • Viernes 07: Ruta a Piribebuy.
  • Martes 11 al Viernes 14/11: Alrededor de Tupasy Ycuá e Iglesia Central.

Además del recorrido casa por casa, se dispondrá de un puesto fijo de vacunación en el Mercado Municipal de Caacupé los días viernes 7 y 14 de noviembre, en el mismo horario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Ves animales en situación de calle? Esto podés hacer

Paralelamente a la vacunación, el Programa Nacional de Zoonosis desarrollará una agenda técnica de capacitación y supervisión sanitaria dirigida a médicos, enfermeros, veterinarios y epidemiólogos de la III Región Sanitaria, reforzando la capacidad de respuesta del personal de salud ante casos de rabia y otras zoonosis.