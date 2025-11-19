Costanera Norte de Asunción, con bloqueos intermitentes por obras y Copa Sudamericana

El comunicado de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción indica que habrá “bloqueos intermitentes” entre las 17:00 y las 20:00 sobre la calle Paraguayo Independiente en sus intersecciones con 15 de Agosto y Montevideo para “evitar el colapso y atascamiento de la circulación vehicular dentro de la Costanera, teniendo en cuenta las múltiples actividades turísticas en esta semana y las obras del MOPC (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) y la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) en la zona”.

La Costanera Norte tendrá uno de sus carriles de salida (sentido este) bloqueado las 24 horas del día, mientras que ambos carriles de salida estarán bloqueados de 20:00 a 05:00 “por obras nocturnas”.

Además, de 17:00 a 20:00 la PMT llevará a cabo “bloqueos intermitentes según gestión in situ”.

El comunicado de la PMT no especifica los días en que se llevarán a cabo los bloqueos.

Mañana jueves y el viernes tendrán lugar en la Costanera Norte eventos turísticos como el “fan fest” previo a la final de la Copa Sudamericana, que reunirá esta semana en Asunción a aficionados de los clubes de fútbol Atlético Mineiro de Brasil y Lanús de Argentina, que se celebrará el sábado en el estadio Defensores del Chaco.