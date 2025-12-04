Bloquean calle Palma para instalar adornos navideños

La calle Palma de Asunción se encuentra bloqueada, este jueves, desde su intersección con Independencia Nacional hasta la calle Chile, mientras duren los trabajos de ornamentación por las festividades de Navidad y Fin de Año.

Las calles trasversales: Independencia Nacional, Nuestra Señora de la Asunción y Chile, están habilitadas para el tránsito automotor en su intersección con Palma.

En el lugar se monta un túnel de luces para que los visitantes puedan tomarse fotografías, dentro del marco de las festividades de diciembre.

Las luces están montadas en arcos de hierros que cruzan de lado a lado la calle y se colocan desde la calle México hasta Oleary.

Indican que los trabajos podrían finalizar entre hoy y mañana, por lo que se insta a los automovilistas a utilizar calles alternativas.

Por su parte, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encarga de indicar los desvíos y orientación en la zona.