Cerrito, la joya veraniega de Ñeembucú, suma aventura y naturaleza para un verano inolvidable

Con poco más de 4.340 habitantes y ubicada a unos 105 kilómetros de Pilar, la capital departamental, Cerrito es considerada la ciudad veraniega por excelencia del sur del país.

A pesar de la falta de caminos de todo tiempo, el encanto de sus paisajes y la calidez de su gente siguen atrayendo a visitantes que buscan arena, agua y sol en un entorno natural privilegiado.

Entre sus principales atractivos se destaca la Laguna Sirena, un lugar de singular belleza con amplia playa y aguas frescas que invitan a los veraneantes a zambullirse y relajarse.

Otro sitio imperdible es Isla Pombero, ubicada río adentro del Paraná, cuyas playas de arena clara y aguas cristalinas conquistan a quienes llegan en busca de un verano diferente y memorable.

Asimismo, Isla Boca se ha convertido en uno de los espacios más visitados por sus extensas playas, ideales para compartir en familia o con amigos y disfrutar al máximo de la temporada estival.

A estos paisajes se suma un atractivo muy fotografiado: la hamaca de Ita Punta, instalada en la orilla del río Paraná, desde donde se obtiene una vista imponente del río y de la naturaleza en todo su esplendor.

Tirolesa

Como gran novedad de este verano, Cerrito incorporó un atractivo pensado para los amantes de la aventura: la tirolesa, recientemente inaugurada gracias al apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la gestión de la Municipalidad local.

La obra demandó una inversión aproximada de 270 millones de guaraníes y fue construida por la empresa Boulder S.A. La infraestructura cuenta con dos torres de cinco metros de altura con zapatas para salida y llegada, además de anclajes especiales para los cables.

El proyecto incluyó la capacitación técnica de seis guías locales y la provisión de 15 equipos completos de seguridad que incluyen arneses, mosquetones, poleas, cuerdas, vagas de seguridad y cascos.

El trabajo fue realizado por un equipo de profesionales de las áreas técnicas, ingeniería y ecoturismo, y todo el equipamiento utilizado se encuentra debidamente certificado por normas internacionales como la CE y la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones Alpinas).

El proyecto fue supervisado en todas sus etapas por ingenieros de la EBY que evaluaron la viabilidad técnica y garantizaron la correcta instalación de los anclajes principales.

La longitud de la tirolesa es de 400 metros y comienza en el mirador natural de Itá Punta, extendiéndose hasta las playas de la Laguna Sirena.

Con naturaleza, playas únicas y nuevas propuestas de aventura, Cerrito reafirma su potencial turístico y se posiciona como un destino ideal para quienes buscan disfrutar del verano y el turismo interno en Ñeembucú.