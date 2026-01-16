Misiones: animales sueltos sobre Ruta PY01 hacen peligroso el tránsito entre Villa Florida y San Miguel

Entre las ciudades de Villa Florida y San Miguel, en el departamento de Misiones, es permanente el riesgo para los conductores debido a la presencia de animales sueltos sobre la Ruta PY01, que ya han provocado varios accidentes de tránsito en la zona.

Es frecuente observar animales vacunos, equinos, ovinos y caprinos sueltos, pastando en la vera del camino. Frecuentemente, estos animales ingresan a la capa asfáltica, pudiendo causar accidentes de gravedad, principalmente durante la noche y la madrugada.

La Ley 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial establece en su artículo 4 la prohibición de la presencia de animales sueltos en la vía pública. La normativa dispone que los animales en infracción sean decomisados y, en algunos casos, sacrificados por la autoridad municipal o la Patrulla Caminera, además de la aplicación de multas equivalentes a cinco jornales mínimos a sus propietarios.

De igual manera, la Ley 1880 regula la permanencia y el tránsito de animales sueltos. En su artículo 1 establece que la norma se aplica a animales vacunos, equinos, caprinos, ovinos y porcinos que deambulan libremente por espacios públicos destinados al tránsito, como rutas pavimentadas, franjas de seguridad u otros lugares donde el pastoreo no está permitido.

El artículo 2 de la citada ley prohíbe expresamente que estos animales permanezcan sueltos en lugares de tránsito público. En tanto, el artículo 3 permite el cruce o traslado de animales por dichas áreas únicamente cuando se encuentren bajo el cuidado y control de un pastor o responsable.

Pese a la vigencia de estas leyes y a la claridad de sus disposiciones, en el tramo mencionado de la Ruta PY01 las normativas no se cumplen.

A diario se observan animales sueltos deambulando por la vera del camino, representando un peligro constante para los transeúntes, mientras las autoridades competentes no adoptan medidas efectivas para prevenir nuevos accidentes de tránsito.