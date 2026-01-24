Takuaguyoguy: sede policial sin energía eléctrica y sin patrullera

El puesto policial de la colonia San Luís, ubicado a unos 25 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero y que tiene como una de sus áreas de cobertura la comunidad indígena Takuaguyogue, donde esta semana una niña murió de hambre, no cuenta con el suministro de energía eléctrica, según manifestaciones del suboficial Ricardo Caballero, subjefe de esa dependencia policial.

El uniformado señaló que recibió la información de que contarán con electricidad, pero no supo especificar cuándo. “Estamos en el olvido prácticamente”, dijo.

Sede policial no cuenta con patrullera

El suboficial Caballero dijo que en la base no cuentan con patrullera, lo que dificulta enormemente las labores.

“Nos manejamos con vehículos particulares ahora mismo, no tenemos patrullera; necesitamos una camioneta para poder dar un mejor servicio”, indicó.

Cabe señalar que los agentes policiales de San Luís suelen realizar el traslado de accidentados o personas que por alguna razón necesitan ir con urgencia a algún centro asistencial. Por esa razón, urge que el Ministerio del Interior dote de infraestructura y vehículos a la sede policial.