¿Persistirán las lluvias y el calor esta semana? Esto dice Meteorología

Luego de un fin de semana que empezó con lluvias y una ligera tregua en la temperatura, este lunes nuevamente se caracteriza por un ambiente caluroso que se mantendrá así por los próximos días, según indica el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología.

Lea más: Meteorología: posibles lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

Julio Ayala, gerente de Pronósticos de esta institución, señaló que será una semana marcada por altas temperaturas en gran parte del territorio nacional y la región en general. Las máximas previstas rondarán los 40 °C en capital al menos hasta el viernes y, en el caso del Chaco, la previsión señala que se alcanzarán los 43 °C de máxima. Es por ello que se anuncia la emisión de un boletín especial que estaría rigiendo prácticamente toda la semana.

Lea más: Meteorología anuncia otra jornada calurosa en el Este del país

¿Habrá lluvias esta semana?

Ayala indicó que, al igual que la semana anterior, esta se caracterizará por chaparrones y hasta tormentas que se desarrollarán de forma puntual en algunas zonas del país. En ese sentido, señaló que este lunes se esperan lluvias en el sur, parte del centro y el este. “Son lluvias de muy corta duración, intensas, que incluso pueden generar ráfagas de viento muy fuerte”, informó.

Estas precipitaciones, que agregan el elemento de humedad como un disparador de la sensación térmica, podrían significar un alivio a la temperatura recién al final de la semana, indicó Ayala, aunque aclaró que de todas formas los valores de la máxima se mantendrán por sobre los 30 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un calor tardío

Ayala describió al 2025 como un año peculiar en cuanto al clima, recordando que luego de una sequía muy prolongada, las lluvias recién comenzaron a llegar entre marzo y abril y, posteriormente, los frentes fríos fueron muy frecuentes y continuaron incluso hasta diciembre. “Ahora estamos sintiendo de pleno lo que es un verano característico en Paraguay”, dijo.