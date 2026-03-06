Pacientes renales de Coronel Oviedo exigen mantener su servicio de hemodiálisis

El llamado a licitación corresponde a la Convocatoria de la Licitación 475231 - LPN N° 111/2025 - Servicio de Hemodiálisis para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), cuyo llamado plurianual corresponde a varios lotes de servicios de hemodiálisis a nivel país, por un valor de ₲ 67.196.076.480, de los cuales unos ₲ 35.000.000.000 corresponden al servicio de hemodiálisis para Coronel Oviedo.

Las empresas que se presentaron para el servicio en esta ciudad fueron Steril-MED SA, Consorcio Salud Renal y el sanatorio UME. Para esta ciudad fue adjudicado el Consorcio Salud Renal, que cuenta como representantes legales a Carlos Guillermo Martin Camperchioli, Daniel Nathan Cegla Schvartzman y Gabriel María Ávila Corvalán, y que presentó una oferta de ₲ 30.897.434.880 por los dos años de contrato.

Mientras tanto, el sanatorio local UME del Dr. Alder Mendoza presentó una oferta de ₲ 35.193.600.000. La asesora jurídica del Sanatorio UME, Liz Mendoza, dijo que en noviembre pasado se volvieron a presentar al concurso para seguir con el servicio. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que fueron descalificados porque, supuestamente, el médico regente, el Dr. Hernán Bataglia, quien es médico asistencialista del Hospital Militar, no puede formar parte de la oferta presentada por las empresas.

Señaló que la propia Constitución Nacional establece el derecho al trabajo y que no se puede privar a una persona de la posibilidad de trabajar tanto en instituciones públicas como privadas. Esta situación hace que el Sanatorio UME quede fuera del servicio después de 12 años, lo cual preocupa bastante a los pacientes, en vista de que, así como están las cosas, tendrían que trasladarse al Hospital General de Coronel Oviedo, donde actualmente el Consorcio Salud Renal está prestando el servicio.

Una de las pacientes dializadas en el servicio privado UME, María Luisa Mercado, dijo que viaja tres veces a la semana desde la ciudad de Caaguazú para recibir el servicio y que siempre recibió una atención eficiente desde que inició el tratamiento. Señaló que la situación genera gran preocupación entre los pacientes, quienes temen que el traslado del servicio al ya saturado Hospital General de Coronel Oviedo dificulte que puedan recibir con normalidad la cantidad de sesiones de diálisis que necesitan.

Al respecto, ABC se comunicó al teléfono de consultas disponible en el sitio web (021) 415 4000, pero nadie atendió la llamada. En caso de que quieran dar detalles sobre el tema, pueden comunicarse con esta redacción.

Durante la protesta, los pacientes exigieron al Gobierno nacional mantener el servicio en el sanatorio UME, argumentando que allí cuentan con la infraestructura y la experiencia necesarias para seguir garantizando la atención que necesitan para continuar luchando por sus vidas.