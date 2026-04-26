Video: reportan el avistamiento de un ejemplar de yaguareté en Zanja Pytã

En un video que se volvió viral en las redes sociales, se observa el ejemplar de yaguareté merodeando por un camino rural aparentemente improvisado en medio de pastizales, cerca de una zona boscosa, aunque no lejos de áreas de cultivos y pobladas. El hecho generó preocupación, teniendo en cuenta el riesgo que representa la presencia de un felino de tal especie en las zonas pobladas y por su propio bienestar fuera de su hábitat natural.

Usuarios de redes sociales y algunos entendidos sugirieron que el animal sería hembra y estaría preñada por la apariencia física que presenta.

La colonia Fortuna Guazú, situado en el distrito de Zanja Pytã, se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital de Amambay.

Sin informe oficial

Desde el Parque Nacional Cerro Corá, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), informaron que aún no está confirmada la veracidad del avistamiento del ejemplar en la zona mencionada. No obstante, indicaron que están atentos a una información sólida sobre el caso y la eventual necesidad de albergar al animal en la reserva del establecimiento.

Ambientalistas han expresado en varias ocasiones su preocupación debido a la destrucción de reservas boscosas, situación que impide el desarrollo de animales como el yaguareté y otras especies que sufren la vulneración de espacios que constituyen su hábitat natural.

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Otros casos reportados en la zona

En la colonia Fortuna Guazú ya hubo reportes anteriores de avistamientos de ejemplares de yaguareté, según lugareños.

“Hace algunos años se reportó el último avistamiento de yaguareté en esta zona”, expresó David González, propietario de un establecimiento de ecoturismo ubicado cerca de dicha colonia.