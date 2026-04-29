Preliminar para extitular del Senave, postergada por llamativo reposo de abogada

La jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía hizo lugar al pedido de la defensa y postergó la audiencia preliminar para Pastor Soria, extitular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), y a otros siete acusados que supuestamente eran parte de un esquema que, en solo cinco meses, recaudó G. 519.100.000, concediendo la habilitación para introducir al país de forma “legal” productos frutihortícolas.

Específicamente, la diligencia que estaba prevista para este miércoles 29 de abril se suspendió a raíz del reposo médico de la Abg. Claudia Carolina Morínigo, quien asumió la defensa del extitular del Senave en reemplazo de sus colegas Óscar Tuma y Julio Ferreira, a quienes les revocó el poder otorgado anteriormente.

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“Me llama la atención la documentación presentada, en atención a que el resultado de análisis se realizó en el Hospital Distrital de General Aquino, ubicado en departamento de San Pedro, el mismo día fue atendida y diagnosticada en el Sanatorio Fernández, ubicado en la ciudad de Limpio, y la misma reside en la ciudad de Asunción”, expresó la fiscala Yeimy Adle en relación con el reposo médico presentado por Morínigo.

En consecuencia, la agente del Ministerio Público solicitó que un médico forense vaya hasta el domicilio de la Abg. Claudia Carolina Morínigo para constatar su estado de salud; sin embargo, la jueza Rosarito Montanía no expresó una decisión sobre dicha petición. La magistrada tampoco fijó una nueva fecha para llevar a cabo la audiencia preliminar.

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Esposa de extitular del Senave es candidata a intendenta

La intención de Pastor Soria sería “patear” la realización de la audiencia preliminar, en atención a que en el caso de que la causa se eleve a juicio oral y público, podría afectar la candidatura de su esposa, la Dra. Ana Rodas, quien es precandidata a la intendencia municipal del distrito de Itacurubí del Rosario, departamento de San Pedro.

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Recordemos que las elecciones internas de la Asociación Nacional Republicana (ANR) están calendarizadas para el próximo domingo 7 de junio, a fin de definir los candidatos que pugnarán por las intendencias y las concejalías de los distritos de todo el país.

Ana Rodas, esposa de Pastor Soria, representa al movimiento Honor Colorado y busca competir por la intendencia municipal, cuyas elecciones generales fueron calendarizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral para el domingo 4 de octubre.

Soria, marido de la precandidata Ana Rodas, fue titular de la Municipalidad de Itacurubí del Rosario en el periodo 2010-2015, luego fue diputado por el departamento de San Pedro entre 2018 y 2023. En agosto de 2023, fue designado por el presidente Santiago Peña como titular del Senave, pero en julio de 2025 fue destituido por el mandatario tras su imputación penal.

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Acusación por esquema extorsión a importadores

De acuerdo con la teoría fiscal, que expone la agente fiscal Yeimy Adle en su acusación, una vez que asumió en el cargo Pastor Soria Melo estableció un esquema para la expedición de la Afidi, documento emitido por el Senave cuyo costo era solo de G. 17.715; sin embargo, los importadores habrían sido obligados a pagar coimas que oscilaban entre G. 5.000.000 y G. 10 millones por cada certificado y con casos de pagos incluso de hasta G. 80 millones.

Según la agente fiscal la extorsión se fundamentaba en las demoras injustificadas en Puerto Falcón, donde los funcionarios identificaban en el sistema de Ventanilla Única de Importación a los comerciantes que solicitaban las Afidi, para introducir al país tomates de forma legal.

Junto a Pastor Soria en la presente causa están acusados por los hechos punibles de cohecho pasivo (coima), asociación criminal, lavado de dinero y extorsión, Miguel Báez Soria, Martín Lezcano Villalba, Ramona Arce Ramírez, Víctor Leiva Cardozo, Plinio Gamarra Morel y Eladio Figueredo.

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Recaudaron G. 519 millones, según Fiscalía

Con los elementos que el Ministerio Público logró reunir durante la etapa de investigación, se corroboró que durante los meses de diciembre de 2023 a abril de 2024, los importadores se vieron obligados a abonar en total G. 519.100.000 para obtener las mencionadas Acreditaciones Fitosanitarias de Importación.

Del total recaudado por el esquema criminal, según la acusación fiscal se han transferido a la cuenta habilitada en el Banco Itaú a nombre de Plinio Gamarra Morel la suma de G. 225.100.000; mientras que la suma restante se ha entregado en efectivo a los demás acusados, y unos G. 20.000.000 fueron transferidos a la cuenta de la firma Centronic SA, suma que luego fue retirada en efectivo por Sergio Rodríguez.

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En otra parte del escrito de acusación la agente fiscal resalta que, en un intento de desmarcarse del esquema, el entonces titular del Senave, Pastor Soria, denunció en el marco de la presente causa, a personas innominadas, por el pago irregular de las Afidi, tras las denuncias realizadas por los importadores.