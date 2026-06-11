San Pedro vive la fiebre mundialista y alienta a la Albirroja

Desde tempranas horas, alumnos llegaron a la institución vistiendo la camiseta de Paraguay, portando banderas nacionales y luciendo los tradicionales rostros pintados con los colores rojo, blanco y azul.
La alegría, el patriotismo y la esperanza se apoderaron de la comunidad educativa, que acompaña con fe e ilusión a los jugadores paraguayos en la máxima fiesta del fútbol mundial.
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El grupo musical de la institución también se sumó al ambiente festivo, aportando ritmo, energía y entusiasmo a una jornada cargada de emoción y sentimiento nacional.
Entre cánticos, banderas y mensajes de aliento, los jóvenes enviaron toda su fuerza a la Selección Paraguaya, soñando con una destacada participación en el Mundial y con nuevas alegrías para el país.
La comunidad educativa destacó la importancia de vivir estos momentos de unión nacional, donde el deporte logra reunir a generaciones enteras bajo un mismo sentimiento.
San Pedro se suma así a la fiebre mundialista que se vive en todo el país, con la esperanza intacta y el corazón puesto en la Albirroja.