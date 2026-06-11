Más de mil policías se preparan para los festejos por el debut de la Albirroja

El comisario Juan Agüero, jefe de Seguridad de Asunción, confirmó que ya desde hoy se está reforzando la seguridad en el microcentro, en la “previa” del feriado de 12 de junio. No obstante, resaltó que el mayor contingente de policías está convocado para mañana desde muy temprano, por el debut de la Albirroja.

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“Vamos a estar dando la seguridad en las zonas donde habrá pantallas gigantes, para que sea gran fiesta realmente, vamos a estar brindando seguridad cuadra por cuadra”, prometió.

En total, casi mil policías fueron convocados para dar cobertura a la zona del microcentro mañana y se espera que se supere la cantidad de hinchas registrada durante el festejo de la clasificación al Mundial, que fue de 70.000.

Calles peatonales

Resaltó que varias calles se volverán peatonales después del mediodía, al finalizar la jornada laboral. Los bloqueos se harán en Palma, desde Yegros hasta 14 de Mayo y entre Presidente Franco y Oliva.

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El comisario aseguró además que van a verificar a todos los que circulen con “actitud sospechosa” en las zonas de aglomeración, para prevenir hechos punibles en contra de la ciudadanía.

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“Queremos brindar seguridad a todos los ciudadanos. Estamos preparados para permanecer hasta que el último hincha se retire”, prometió el jefe policial.