Agresión a niña con TEA en PJC: imputan a la madre de la víctima

La fiscala de Pedro Juan Caballero, Mirtha Martínez, anunció la imputación de la madre de una niña de 6 años que habría sido víctima de agresión física por parte del padrastro que ya fue detenido, imputado y encarcelado.

Martínez informó que la imputación es por el hecho punible de Violación del Deber de Cuidado o Educación; la afectada por la acción penal es una mujer de 28 años, cuya hija, una niña de 6 años y con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue víctima de agresión física presuntamente por parte de su padrastro, un joven de 23 años que actualmente guarda reclusión en la Penitenciaría Regional de esta ciudad.

De esta manera, son dos los imputados por la violencia sufrida por la niña de 6 años. Un hombre de 23 años, pareja actual de la madre de la víctima y por ende, padrastro de la pequeña, había sido imputado por Maltrato de Niños y Adolescentes bajo tutela y Violencia Familiar y enviado a prisión.

Repudian el maltrato a niña con TEA

La Asociación de Padres de Personas con TEA de Amambay, emitió un comunicado mediante el cual manifiesta su repudio a la violencia sufrida por la niña. “Las personas con TEA, por sus condiciones de vulnerabilidad, requieren un entorno de máxima protección, comprensión, cuidado y amor”, señala parte del comunicado.

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Los nombres de la víctima y los supuestos agresores, se omiten en virtud de la ley de protección de la niñez, vigente en nuestro país.