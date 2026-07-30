Más allá de las vacaciones: la dura realidad de la explotación laboral de paraguayos en Brasil

Informes periodísticos brasileños revelan que las víctimas paraguayas de trata de personas en el vecino país se concentra mayoritariamente en el ámbito de la explotación laboral, siendo los talleres de confección, los campos de cultivo y las cigarrilleras los escenarios más frecuentes de intervención policial.

El 10 del corriente mes, 19 ciudadanos paraguayos, entre ellos dos menores de edad, que eran sometidos a un sistema de explotación laboral en condiciones similares a la esclavitud en una propiedad ubiada en el municipio de Tapirá, estado de Paraná, Brasil.

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Los compatriotas,que trabajaban en la cosecha de mandioca, permanecían entre cuatro y ocho meses en el establecimiento agrícola y durante su estadía, iniciaban sus labores alrededor de las 03:00 y terminaban cerca de las 19:00.

A los paraguayos se les descontaba además del costo del viaje, los gastos de alquiler, agua y energía eléctrica, tras lo cual ya no quedaba práctimente nada, por lo que se quedaban finalmente en una situación de dependencia económica.

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Paraguayos, despojados de sus celulares y encerrados en fábricas clandestinas

En junio último, otros 18 compatriotas fueron rescatados de una fábrica de cigarrillos clandestina ubicada en Cabo de Santo Agostinho, Recife, Pernambuco, donde eran mantenidos en condiciones precarias y bajo una serie de restricciones.

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En julio de 2022, las autoridades brasileñas rescataron a 23 paraguayos que se encontraban en una situación casi de esclavitud en una fábrica de clandestina de cigarrillos paraguayos en Duque de Caxias, Rio de Janeiro.

Los compatriotas relataron a medios locales que fueron llevados bajo la promesa de trabajar en una fábrica de ropa, con un salario de 3.000 reales por mes y otros 500 en beneficios de alimentación, pero desde que llegaron - 3 meses antes del allanamiento- no recibieron pago alguno.

La investigación reveló que los hombres habrían trabajado durante 30 días sin derecho a descanso y con la prohibición de salir de la propiedad. Además, los trabajadores fueron despojados de sus teléfonos celulares al llegar al local, donde permanecían encerrados.

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En el año 2021, otros 17 compatriotas fueron rescatados de una fábrica clandestina de cigarrillos en la localidad de Triunfo, Rio Grande do Sul, durante la Operación Tavares.

“En Paraguay no hay trabajo”

Fuentes diplomáticas revelaron que en San Pablo, el destino principal de los paraguayos son algunos de los casi 10 mil talleres de confección clandestinos que hay diseminados en este estado. Hay casos en que le retienen documentos y celulares y les dejan incomunicados.

En diciembre de 2022, por ejemplo, trece paraguayos fueron rescatados durante una intervenciópn, pero prácticamente son rescatados al menos dos compatriotas cada mes.

Los autoridades pudieron constatar jornadas extenuantes de trabajo, de 07:’00 a 21:00 ó 22:00 de lunes a viernes, con media hora o 1 hora de almuerzo y sábado, de 07:00 hasta 12:00, con pagas de al máximo 3 mil reales, que es prácticamente el sueldo mínimo en Paraguay.

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En algunos casos ni siquiera tenían una habitación para el descanso, sino que dormían al lado de las máquinas, en el mismo lugar de trabajo.

“Siempre se les pregunta porqué se someten a eso, si en Paraguay podés ganar lo mismo con una jornada laboral de 8 horas, además de tener IPS y poder estar con tu familia pero todos te dicen lo mismo: ”En Paraguay no hay trabajo”, comentó nuestra fuente.

Víctimas de trata de personas son elegidas como “mercadería”

De acuerdo con los datos proporcionados por las víctimas, la mayoría de los rescatados son de Caaguazú y en menor número de Alto Paraná y Amambay. Según los datos, las ofertas laborales son frecuentes en redes sociales y una vez que una persona es captada, por lo general es utilizada como enlace para captura una o dos personas más, familiares o allegados.

“Existen al menos unos diez mil talleres de costura irregulares en el gran São Paulo. Ahí se van, por alguna razón muchísimas personas de Caaguazú. Ahí se armaron redes y el boca en boca. Hay páginas de Facebook donde se ofrece el trabajo”, comentó nuestra fuente.

Una particularidad de las personas afectadas por esta situación es que no dimensionan la gravedad de los hechos y ni siquiera se perciben como víctimas de la trata de personas.

De las investigaciones realizadas se pudo determinar el siguiente “modus operandi”; el trabajador cruza de Ciudad del Este a Foz de Iguazú por cuenta propia, en un transporte con control aleatorio.

Una vez en territorio brasileño, el compatriota aborda un ónmibus particular especialmente preparado para el traslado, donde es llevado a su destino final, junto a otros trabajadores. En otros casos, el que se encarga de la captación solventa los gastos del viaje.

“Todos saben de dónde salen los ómnibus irregulares en Foz de Iguazu. Antes cruzaban el puente en furgoneta. Hay dos hombres y una mujer, que eligen a la gente como mercadería. Por lo general es para explotación laboral, pero que la gente ni identifica como explotación” reveló nuestra fuente, al destacar la necesidad de concienciar a la gente.

Adolescente fue rescatada en dos ocasiones, en menos de 1 mes

Una preocupación de las autoridades es la presencia de menores de edad entre los rescatados y entre los casos más alarmantes está el de una niña de 12 años, mamá de un bebé de meses, del que solo tenía el nacido vivo, encontrada en un taller textil. La niña estaba con sus padres, en iguales condiciones laborales.

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Idéndica situación se dio con una adolescente de 15 años, sorprendida con un bebé de mes, también solamente con el certificado de nacido vivo, en un taller de confección de ropas en Guarulhos.

Luego de ser rescatada, la joven y su bebé fueron regresada a su Caaguazú natal, pero antes de que pasara un mes del allanamiento, fue nuevamente “rescatada” en otra intervención en un local similar.

En esta ocasión ya no tenía a su bebé, que había dejado con su madre en Paraguay, pero estaba acompañada de dos amigas, adolescentes también, a las que convenció de trabajar con ella en Brasil.

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Las autoridades brasileñas llevaron a las jóvenes a un hogar mientras se realizaban las gestiones para su regreso, pero este finalmente no se pudo concretar porque las adolescentes huyeron del abrigo.

“Hay casos en que le retienen documentos y les dejan incomunicados. Pero muchos en que les dejan un poco más libres y la situación de vulnerabilidad de las menores es desesperante”, comentó nuestra fuente.