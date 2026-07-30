Niña agredida e intoxicada con alcohol en PJC: imputan y piden cárcel para la tía de la víctima

La sede regional del Ministerio Público en la capital del Amambay comunicó la imputación de una mujer de 19 años por Maltrato de Niños, Niñas y Adolescentes Bajo Tutela y Violación del Deber de Cuidado.

La carpeta investigativa está a cargo de la fiscal Katia Uemura. La agente fiscal informó que teniendo en cuenta la denuncia y las evidencias con las que cuenta, decidió formular la imputación. Además, solicitó que la procesada sea remitida a prisión.

Uemura explicó que la acción penal solo afecta a la tía ya que la víctima se encontraba con ella en ese momento. Todavía está analizando la conducta de los progenitores y no descarta la apertura de una investigación contra los mismos.

El caso se originó tras una denuncia realizada por una transeúnte que presenció el momento en que la ahora imputada golpeaba a la niña en plena vía pública. La Policía intervino, detuvo a la mujer, incautó de su poder un cuchillo y rescató a la víctima.

La niña está internada y evoluciona favorablemente

Desde el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, señalaron que la niña responde de manera positiva a la medicación que se le suminista.

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La defensora pública de la niñez, abogada Paloma Villanueva, informó que si bien la pequeña sigue débil, está experimentando una evolución favorable.