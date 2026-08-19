Después de 10 años, regresan las charlas TEDx a Paraguay

TED es una organización sin fines de lucro que busca difundir ideas que puedan generar impacto positivo en la sociedad. Su formato se basa en charlas breves y seleccionadas, con participantes de distintas disciplinas.

En ese contexto, TEDxAviadores del Chaco retomó la propuesta en Paraguay después de una década, con una jornada dedicada al intercambio de conocimientos y experiencias.

El encuentro fue declarado de “interés turístico” por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), en reconocimiento a su aporte a la promoción de Paraguay, al posicionamiento de Asunción y a la proyección internacional del país a través de las ideas y el conocimiento.

También recibió la declaración de “interés cultural” de la Secretaría Nacional de Cultura, por su contribución a la difusión de ideas innovadoras y al desarrollo cultural, social y económico.

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Charlas sobre talento, responsabilidad y nuevas perspectivas

La agenda de TEDxAviadores del Chaco incluyó exposiciones de distintos referentes. Entre los temas abordados estuvieron la relación entre agua, vida y música, la responsabilidad asociada a los privilegios y la importancia de cambiar la perspectiva para enfrentar determinados desafíos.

Teo Urbieta presentó “Del privilegio a la responsabilidad”, mientras que Carmen Paredes habló sobre “Sin apego al resultado”.

La agenda también incluyó a Giselle Ramírez, con “Abriendo puertas a pensar distinto”; Jorge Mendeizon, con “Cambié la pregunta y cambió mi vida”; y Silvani Giménez, quien expuso sobre “El lugar equivocado para buscar talento”.

La jornada continuó con “Cero quejas”, de Silvia Gil, y “El costo de ser invisible”, de Mario Arrúa.

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El regreso de TEDx al país

El retorno de TEDxAviadores del Chaco representa la reapertura de un espacio para el intercambio de ideas en Paraguay, con una propuesta centrada en el conocimiento, la innovación y las experiencias capaces de generar nuevas conversaciones.

La primera edición de las charlas TEDx se realizó en junio del 2012, con cinco charlas de un cineasta, científico, arquitecto, empresaria y animador.