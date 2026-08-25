Médanos del Chaco y huelga de médicos: Martes con múltiples manifestaciones en Asunción

Llega otra jornada de movilizaciones en Asunción, con múltiples manifestaciones previstas para hoy en la zona del microcentro de la capital.

Hoy se desarrollará la segunda jornada de la huelga nacional de médicos del sector público, quienes reclaman un reajuste salarial y otras reivindicaciones.

En conversación con ABC Color este martes, el comisario Francisco Ávalos, director de la Policía Nacional en Asunción, dijo que está previsto que los médicos vuelvan a movilizarse en el centro de Asunción hoy, específicamente en la zona del Panteón de los Héroes y las plazas aledañas al Congreso Nacional.

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Ayer, lunes, alrededor de 2.000 trabajadores de salud marcharon por las calles del centro asunceno.

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Manifestación por Médanos del Chaco

En paralelo, se espera también en el centro de Asunción una manifestación de activistas ambientalistas que rechazan un plan de habilitar la explotación de recursos del parque nacional Médanos del Chaco.

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E igualmente se espera una movilización de manifestantes de la zona del Bajo Chaco que reclaman al Gobierno medidas para ayudar a personas en situación de adicción.

El comisario Ávalos afirmó que la Policía ha desplegado el número necesario de agentes para dar cobertura de seguridad a las movilizaciones e intentar garantizar el tránsito fluido de vehículos.