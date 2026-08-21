Médanos del Chaco: Nakayama se posiciona contra el “ecologismo ideológico”

El senador Eduardo Nakayama (PLRA) sentó postura respecto a los debates sobre el desarrollo energético y el escenario político nacional. En entrevista con ABC Cardinal, el legislador respaldó la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en el Parque Nacional Médanos del Chaco, argumentando que el país necesita estos recursos para impulsar el desarrollo, en especial de zonas como Alto Paraguay.

Nakayama enfatizó que el desarrollo económico y el cuidado del medio ambiente no son conceptos excluyentes, siempre que existan estudios técnicos y delimitar bien los terrenos. “Yo estoy a favor del desarrollo económico de nuestro país, siempre y cuando se haga de manera sostenible, sustentable. Y en el caso del parque Médanos del Chaco, que es un parque gigantesco, creo que se puede perfectamente conciliar una cosa con la otra”, expresó el senador liberal.

El legislador criticó duramente las posturas ambientalistas radicales que frenan proyectos de infraestructura y energía, calificándolas de ecologismo ideológico. “A ese punto de estupidez se ha llegado con este tema del ecologismo ideológico, desde el punto de vista de un discurso que no necesariamente nos lleva a algo positivo”, señaló Nakayama, comparando las limitaciones locales con la postura adoptada en otros países que explotan sus recursos naturales sin descuidar sus economías.

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Sobre la resistencia de algunas organizaciones de la sociedad civil y grupos ambientalistas, el legislador concluyó que su compromiso está puesto en las oportunidades de crecimiento de la población. “Yo respeto los intereses... pero sí te voy a decir que yo voy a estar siempre con la defensa de los intereses nacionales. Y el interés nacional primero es darle bienestar al pueblo paraguayo”, remarcó.

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Respaldo a Estefanía Laterza y proyección presidencial

En cuanto a la controversia por la eventual designación de la diplomática Estefanía Laterza como embajadora de Paraguay ante los Estados Unidos, una candidatura que encuentra resistencia en sectores del oficialismo colorado por considerarla ajena a su signo político, Nakayama la respaldó categóricamente.

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“Estefanía Laterza de Los Ríos es una de las mujeres más brillantes que tenemos, no solo en la Cancillería, sino en todo el Estado paraguayo. Es una profesional de una trayectoria intachable, impecable”, aseveró.

En ese mismo sentido, el senador fue contundente respecto a sus propias aspiraciones políticas y el perfil diplomático que busca para el país. “Estefanía sabe que va a ser mi canciller cuando yo sea presidente. Estefanía Laterza de Los Ríos es brillante y ella va a ser canciller nacional”, dijo Nakayama.

De igual modo, abogó por dejar de lado el sectarismo ideológico para enfocar los esfuerzos en una visión de Estado de largo plazo que impulse la inversión privada y la alternancia democrática.

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