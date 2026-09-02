Denuncian cierre con portón y candado del acceso al Lago Ypoá

Un grupo de visitantes intentó ingresar el pasado fin de semana al sector del embarcadero, a orillas del Lago Ypoá, para visitar la isla flotante y las lagunas Cabral, Verá y Paraná-mí.

Sin embargo, no pudieron pasar porque, a unos 20 kilómetros de la ruta PY01, por el acceso a la compañía Niño-Tacuary, encontraron que en el camino público se instaló un portón de madera que fue cerrado con candado, bloqueando el acceso al lago.

Se desconoce quién dispuso la colocación del portón y candado que bloquea el acceso al desembarcadero del Lago Ypoá.

El director de Áreas Silvestres Protegidas del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), licenciado Rafael Sosa, aseguró que desde la institución no fue autorizado ningún cierre de la servidumbre de paso de uso público.

La medida genera preocupación debido a que el sitio forma parte de un área natural protegida de unas 119.000 hectáreas, que abarca entre los departamentos de Paraguarí, Central y Ñeembucú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Depredan el Parque del Lago Ypoa

Reserva bajo protección

La Ley N.º 5.859/2017 declaró todo este territorio como Reserva de Recursos Manejados Lago Ypoá. La misma normativa establece que el Lago Ypoá, las mencionadas lagunas y otros espejos de agua comprendidos dentro del área, son de “absoluta protección”, por lo que cualquier intervención o restricción en el entorno de la reserva genera interrogantes sobre su sustento legal y la autoridad que debe autorizarla.

Investigación sobre el cierre

El director de Áreas Silvestres Protegidas,licenciado Sosa, señaló que en el Mades no obra ninguna denuncia por parte de persona alguna afectada ni tampoco un pedido de cierre del acceso al lago.

Lea más: Investigación sobre la redefinición de los límites del lago Ypoá

Pidió que los afectados realicen una denuncia anónima en el portal de la institución, para que se inicie la fiscalización y se solicite la intervención del Ministerio Público.

Resaltó que han llegado a intervenir la zona del Lago Ypoá en reiteradas ocasiones por denuncias de cazadores furtivos de animales silvestres. Agregó que los mismos ganaderos de la zona realizaban las denuncias, pero no se ha tenido un resultado positivo.

Finalmente, dijo que van a iniciar una investigación para conocer con exactitud el inconveniente que se está teniendo en la zona y determinar quién ordenó colocar el portón y cuál es el fundamento legal de la medida.

Por su parte, el concejal colorado Gustavo Barrios informó que en la Municipalidad local tampoco se presentó ninguna queja. El caso tampoco fue tratado por la Junta Municipal.