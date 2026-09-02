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02 de septiembre de 2026 a la - 09:12

Persiste la bajante del río Paraguay: así amaneció este miércoles

Así se ve el río Paraguay este jueves 24 de octubre en el Puerto de Asunción.
Vista del río Paraguay en el Puerto de Asunción.

El monitoreo hidrológico de la Dirección de Meteorología e Hidrología detalla el comportamiento del río Paraguay en los principales puertos, situando a Asunción con un nivel actual de 0,85 m, en un contexto en que predomina el descenso de las aguas.

Por ABC Color

El informe técnico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) detalla la evolución diaria del caudal y la variación en los puertos de monitoreo de los ríos Paraguay y Paraná.

Como punto central del reporte, la estación de Asunción registró un descenso de 3 centímetros, llegando así a un nivel de 0,85 m.

La capital continúa experimentando los efectos de la bajante en su curso hídrico, marcando una diferencia relevante frente a sus marcas históricas y parámetros medios.

La gran mayoría de los puertos del río Paraguay reflejaron una tendencia a la baja en sus lecturas en las últimas 24 horas:

  • Bahía Negra: nivel actual de 3,69 m (-3 cm)
  • Fuerte Olimpo: 3,78 m (-1 cm)
  • Vallemí: 2,70 m (-2 cm)
  • Concepción: 1,95 m (-2 cm)
  • Rosario: 1,43 m (-2 cm)
  • Villeta: 1,23 m (-3 cm)
  • Alberdi: 2,31 m (-7 cm)
  • Pilar: 2,52 m (-7 cm)

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Las autoridades instan a los sectores vinculados a la navegación fluvial y a las comunidades ribereñas a mantener las precauciones necesarias ante este ciclo de bajante sostenida que impacta en los puertos nacionales.