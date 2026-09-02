Persiste la bajante del río Paraguay: así amaneció este miércoles

El informe técnico de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) detalla la evolución diaria del caudal y la variación en los puertos de monitoreo de los ríos Paraguay y Paraná.
Como punto central del reporte, la estación de Asunción registró un descenso de 3 centímetros, llegando así a un nivel de 0,85 m.
La capital continúa experimentando los efectos de la bajante en su curso hídrico, marcando una diferencia relevante frente a sus marcas históricas y parámetros medios.
La gran mayoría de los puertos del río Paraguay reflejaron una tendencia a la baja en sus lecturas en las últimas 24 horas:
- Bahía Negra: nivel actual de 3,69 m (-3 cm)
- Fuerte Olimpo: 3,78 m (-1 cm)
- Vallemí: 2,70 m (-2 cm)
- Concepción: 1,95 m (-2 cm)
- Rosario: 1,43 m (-2 cm)
- Villeta: 1,23 m (-3 cm)
- Alberdi: 2,31 m (-7 cm)
- Pilar: 2,52 m (-7 cm)
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Las autoridades instan a los sectores vinculados a la navegación fluvial y a las comunidades ribereñas a mantener las precauciones necesarias ante este ciclo de bajante sostenida que impacta en los puertos nacionales.