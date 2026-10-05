Paraguay recibe dos aviones para reforzar capacidad operativa de la Fuerza Aérea

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) incorporó hoy dos nuevas aeronaves para reforzar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP). Se trata específicamente de un Cessna 408 SkyCourier y el último Super Tucano previsto para nuestro país.

Al respecto, el ministro Óscar González explicó que el nuevo avión Skycourier funcionará como un transporte aéreo militar versátil, ya que la aeronave posee tres configuraciones posibles para ambulancia, transporte de personal y también carga. Además cuenta con una autonomía de vuelo de cinco horas y media.

Al respecto, el uniformado indicó que este avión cumple funciones de asistencia humanitaria y traslado de tropas, aunque este modelo específico no opera como un vehículo de combate en sí.

“Este avión puede acercar medios para que esos efectivos militares que sean transportados posteriormente entren en combate en tierra, pero este avión no es de combate”, precisó.

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Nuevo Super Tucano y radares

En comparación al modelo anterior, González también confirmó la llegada de una nueva unidad de la aeronave Super Tucano y con esta incorporación, la flota nacional alcanza un total de seis unidades operativas destinadas a misiones de control del espacio aéreo.

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Sobre la vigilancia del territorio nacional, el ministro afirmó que los radares móviles operan de forma parcial y arrojan resultados favorables en las tareas de control fronterizo.

“A mediados del 2027 la empresa tiene la obligación ya por contrato de instalar acá el radar con el sistema de mando y control”, declaró. Finalmente, el funcionario reconoció que el país todavía tiene diferencias técnicas en comparación a otros territorios de la región en lo referente a seguridad y defensa aérea.

“No, todavía no podemos equipararnos, pero esto es un proceso. Falta que llegue el radar con el sistema de mando y control y ahí sí vamos a estar casi equiparándonos con los países vecinos”, apuntó.

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