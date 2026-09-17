¿Radares y Super Tucano redujeron las narcoavionetas? FAP revela cuántos vuelos ilícitos detectó

El comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), general Julio Fullaondo, reveló que desde finales del año pasado fueron detectados más de 40 vuelos irregulares mediante los radares móviles, de los cuales cinco fueron considerados ilícitos.

“Interceptamos, les disparamos, uno cayó, otro aterrizó y fue capturado en Brasil”, comentó el comandante de la FAP al referirse a algunas de las intervenciones realizadas.

En enero de este año, Fullaondo ya había informado que los dos radares móviles reparados habían permitido detectar cuatro narcoavionetas desde agosto de 2025.

La vigilancia aérea se realiza actualmente con radares móviles y los aviones Super Tucano, en el marco de una estrategia de control que busca detectar e interceptar aeronaves vinculadas al narcotráfico y otros ilícitos.

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FAP afirma que disminuyeron los vuelos ilícitos desde marzo

El comandante de la Fuerza Aérea sostuvo que desde marzo se redujo el ingreso de vuelos ilícitos al espacio aéreo paraguayo. Según explicó, los responsables de estas operaciones estarían buscando nuevas rutas para evitar los controles.

“Desde marzo se redujeron los vuelos ilícitos en nuestro espacio. Están buscando otros medios y formas para ingresar. Inclusive, están viendo rutas en los países vecinos. Están cambiando su forma de trabajo”, afirmó.

Fullaondo indicó que los controles se realizan mediante operativos permanentes y que los radares móviles son trasladados constantemente de un lugar a otro.

“Estamos cambiando de lugar permanentemente”, señaló.

Concepción, una de las zonas bajo mayor vigilancia

El comandante mencionó específicamente al departamento de Concepción, considerado una zona de alto flujo de vuelos irregulares.

Según explicó, desde la utilización de los radares móviles se produjo una reducción “considerable” de las aeronaves irregulares detectadas en esa zona.

Fullaondo sostiene que anteriormente las aeronaves ingresaban principalmente por el norte del país, atravesaban el Chaco y se dirigían hacia la zona norte de Concepción.

Otras rutas del narcotráfico

Algunas de estas rutas continuaban hacia Pedro Juan Caballero, en Amambay, y Canindeyú, mientras que otras aeronaves descendían hacia el sur, con trayectos que incluían los departamentos de Ñeembucú e Itapúa.

“Estas eran las rutas que utilizaban anteriormente los traficantes, pero desde que estamos operando con controles se redujeron los vuelos ilícitos”, explicó.

“No estamos detectando más vuelos ilícitos. Estamos trabajando permanentemente”, agregó.

¿Cuánto costaron los Super Tucano y los radares?

La adquisición de los seis aviones Super Tucano, fabricados por la empresa brasileña Embraer, representó una inversión total de US$ 101.606.000, financiada con recursos de Itaipú.

A esta inversión se suma el desembolso de US$ 1,08 millones para la revitalización de dos radares de fabricación israelí que ya estaban en poder de la institución.

Los dos equipos fueron reparados y posteriormente incorporados nuevamente a las tareas de vigilancia del espacio aéreo paraguayo.

Nuevos radares TPS-78 llegarán a Paraguay en 2027

La capacidad de vigilancia aérea, no obstante, está proyectada para aumentar en los próximos años.

Fullaondo señaló que Paraguay adquirió radares TPS-78 de la empresa estadounidense Northrop Grumman, cuya llegada está prevista para finales de 2027.

Estos equipos se sumarán a los Super Tucano, los helicópteros donados por Taiwán y los dos radares móviles reparados en Israel.

El comandante destacó que el salto en la capacidad de vigilancia no dependerá solamente de incorporar más radares, sino también de integrar la información que genere cada uno de ellos.

Sistema de mando permitirá integrar los radares

Fullaondo explicó que uno de los elementos centrales para ampliar la cobertura será el sistema de mando y control, también adquirido por Paraguay.

Este sistema permitirá integrar la información proveniente de distintos radares y mejorar la coordinación de las operaciones de vigilancia aérea, según destacó.

Explicó que la intención es contar con una imagen más amplia del espacio aéreo y facilitar la reacción de las aeronaves y equipos desplegados ante la detección de vuelos sospechosos.

Cooperación con Brasil, Argentina y Bolivia

El comandante de la FAP también destacó la cooperación que Paraguay mantiene con Argentina, Bolivia y Brasil en materia de control del espacio aéreo.

Según señaló, el intercambio de información y la coordinación entre los países de la región están contribuyendo a dificultar el desplazamiento de aeronaves vinculadas a actividades ilícitas.

La estrategia contempla, además, la integración de los centros de control de los distintos países para mejorar la capacidad de respuesta frente al narcotráfico y otros delitos transnacionales.

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FAP pide mayor coordinación contra el narcotráfico

Fullaondo advirtió, sin embargo, que la Fuerza Aérea por sí sola no puede llevar adelante un combate efectivo contra el narcotráfico.

“La FAP sola no va a poder hacer nada, necesitamos trabajar en forma conjunta con la Policía, la Senad y la Fiscalía, el Ejército y la Dinac”, subrayó.

El comandante sostuvo que la coordinación entre las instituciones paraguayas debe complementarse con la cooperación regional.

“Es lo que se está implementando, la integración de las instituciones de cada país y de los centros de control de los países de la región. Es la doctrina que se debe implementar para combatir el narcotráfico”, manifestó.

Senad estima que ingresan 20 narcoavionetas por mes

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) estima que al menos 20 narcoavionetas ingresan cada mes al territorio nacional, según los datos citados por las autoridades.

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A esto se suma una limitación tecnológica, pues los actuales radares móviles tienen una capacidad de detección de aproximadamente 100 kilómetros.