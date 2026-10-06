Exfiscal condenado por coima: Corte cajonea casación hace 5 años

El 3 de agosto de 2020 un Tribunal de Sentencia, presidido por Manuel Aguirre e integrado por las juezas Lourdes Peña y Rossana Maldonado, condenó a 4 años de cárcel al exfiscal de Quiindy César Ariel Garay Azucas, por el hecho de cohecho pasivo agravado (coima), tras ser captado en una entrega vigilada recibiendo la suma de US$ 15.000.

El 27 de octubre de 2021, el Tribunal de Apelación, conformado por los camaristas Delio Vera Navarro, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, mediante el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 83 ratificó la Sentencia Definitiva (SD) N° 237. Contra este fallo de segunda instancia, la defensa del exfiscal César Garay Azucas presentó un recurso extraordinario de casación.

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Es así que, desde el 9 de noviembre del 2021, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene cajoneado el referido recurso de casación formulado por el exfiscal Garay Azucas, el cual se encuentra pendiente de resolución por parte de los ministros de la máxima instancia judicial.

Este tipo de actitudes procedimentales, especialmente, de la máxima autoridad del Poder Judicial contradice la exigencia de los ministros que la integran, quienes exigen a magistrados mayor celeridad en la resolución de las causas penales, pero cuando hay este tipo de planteamientos ocurre todo lo opuesto.

Cámara anula rechazo a pedido de prescripción en proceso por coima

En medio del proceso que continúa sin resolución debido a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no tomó una determinación, sobre el recurso de casación planteado hace 5 años, el exfiscal condenado también planteó un incidente de prescripción de su caso.

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Ante dicho planteamiento, el presidente del Tribunal de Sentencia N° 20, Manuel Aguirre, en forma solitaria, emitió el Auto Interlocutorio (AI) N° 731 del 21 de julio de 2026, a través del cual rechazaba declarar operada la prescripción material del caso relacionado al exfiscal condenado.

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En ese sentido, el condenado César Ariel Garay Azucas consideró que la prescripción material se cumplió el 23 de mayo de 2024, con relación a su caso, y solicitó como solución la revocación del Auto Interlocutorio (AI) N° 731, en todo caso, su nulidad por falta de fundamentación y que se ordene un nuevo pronunciamiento.

Decisión sobre pedido de exfiscal César Garay, anulado por falta de firmas

Sin embargo, para el Tribunal de Apelación, conformado por los magistrados José Agustín Fernández, Miryam Meza de López y Bibiana Benítez Faría, consideró que el juez Manuel Aguirre al pronunciarse solo él y no los demás miembros del tribunal, incumplió las formalidades establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal (CPP).

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“En el caso nos encontrarnos ante una causa sobre cohecho pasivo agravado en la que la competencia corresponde a un Tribunal Colegiado de Sentencia y las decisiones deben ser tomadas por los tres miembros. Claramente se adoptó una decisión judicial y por ende corresponde la sanción de nulidad en razón de que fue dictada en inobservancia de forma y condiciones previstas taxativamente en el Código Procesal Penal”, señalaron los camaristas.

“Surge que los cuestionamientos realizados por el recurrente carecen de sustento y nunca debieron ser objeto de atención en primera instancia ya que la competencia actualmente se encuentra en la máxima instancia judicial, conforme a los informes precedentes a excepción de posibles medidas cautelares que pudieran presentarse, no revistiendo la cuestión planteada dicho carácter”, añadieron los camaristas.