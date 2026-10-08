Falleció el reconocido Juan Vicente “Bicho” Aquino

El Dr. Juan Vicente “Bicho” Aquino Lisboa falleció este jueves, a los 71 años, según confirmaron sus familiares cercanos a la redacción de ABC.
Durante la década de 1990, marcó una época dorada en la televisión paraguaya a través del Canal 9 Sistema Nacional de Televisión (SNT) y conformó la dupla humorística legendaria junto al artista y conductor Álvaro Ayala.
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El sketch de “Los Árabes” se convirtió en un clásico de la cultura popular donde la química, la soltura y la chispa de ambos entretenían a miles de familias paraguayas.
La perfecta unión entre la salud y la comunicación
El Dr. “Bicho” Aquino jamás descuidó su vocación en el ámbito de la salud. Entendió como pocos la importancia de comunicar la prevención y el bienestar de manera amena, cercana y sin acartonamientos formales.
En etapas posteriores, continuó su labor informativa conduciendo el programa “Saludablemente locos” junto a su colega, el Dr. Hernán “Nancho” Codas, emitido por C9N.
Será velado en Asunción
La familia compartió la información de que el velatorio será en Los Lirios, ubicado sobre la avenida Mcal. López e/ José Rodó y Bernardino Caballero, desde las 20:00.