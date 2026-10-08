Veda pesquera 2026: Pescaderías bajan precios y llaman a abastecerse antes de la prohibición

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) informó que la veda pesquera 2026–2027 iniciará el próximo 2 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de diciembre de 2026.

Ante la proximidad de la medida, el movimiento comercial en los tradicionales centros de venta ya comenzó a intensificarse. Uno de los puntos focales es la emblemática zona de Remanso, cuyas pescaderías operan con un horario extendido de 06:00 a 20:00.

Los casilleros y locales comerciales reportan un descenso generalizado en los costos de los principales ejemplares de río y entre las especies más solicitadas por la clientela se destacan Surubí, Dorado, Mandi’í y Boga.

Los trabajadores del sector aguardan el margen habitual de tolerancia establecido por las autoridades para la comercialización del producto previamente stockeado.

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Por este motivo, los días previos al inicio oficial de la veda representan una oportunidad clave tanto para los consumidores, que pueden acceder a mejores precios, como para los locatarios, que buscan movilizar su inventario.

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Desde los puestos de venta recomiendan a las familias acercarse durante estas jornadas para abastecerse y disfrutar de productos nacionales frescos antes de que entre en vigor la prohibición total de pesca y comercialización regulada.

Tiempo de duración

Para la presente temporada, la prohibición temporal tendrá una duración de 51 días, lo que representa dos días más en comparación con el periodo anterior.

Esta medida forma parte de un plan progresivo que apunta a alcanzar los 60 días de cierre en los próximos años, con el objetivo de garantizar la reproducción y sostenibilidad de la fauna íctica en los ríos del país.