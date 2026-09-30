Octubre, último mes habilitado para la pesca antes de la veda

El responsable de la oficina de Pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), sede Ayolas, ingeniero Mario Martínez, señaló que actualmente se trabaja en la proyección de la veda pesquera 2026–2027. La restricción iniciaría entre el 1 y 2 de noviembre próximo y se extendería hasta el 21 de diciembre de 2026.

Para la actual temporada se prevé una duración de 51 días (dos más que la anterior). El plan apunta a alcanzar los 60 días de cierre en los próximos años.

“Vamos a convocar a asociaciones de pescadores, sector turístico y comerciantes a una reunión a mediados de octubre”, anunció Martínez.

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El funcionario remarcó que la actividad pesquera constituye el principal motor económico de Ayolas y zonas aledañas en el departamento de Misiones, por lo que es fundamental consensuar medidas que protejan el recurso sin descuidar la fuente de ingreso de muchas familias.

Crecida del río y controles reforzados

El repunte del río Paraná propició el arribo de importantes cardúmenes de dorado y boga que remontan el cauce en busca de zonas de desove.

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Ante este movimiento, se intensificaron los patrullajes en coordinación con Prefectura Naval, la delegación de Pilar y técnicos de la sede central. Los controles se centran especialmente en la zona de exclusión de Yacyretá para evitar la pesca furtiva sobre los ejemplares en migración reproductiva, explicó Martínez.

Finalmente, pidió a cada pescador que actúe con responsabilidad. Respetar las tallas mínimas y no usar artes prohibidas es la única garantía de que habrá peces también para las generaciones venideras.

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