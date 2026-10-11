Pilar: distinguen a ciudadanos y a instituciones por su aporte a la comunidad

La Municipalidad de Pilar realizó el acto anual de reconocimiento a ciudadanos e instituciones que dejaron su huella en la historia y la vida comunitaria de la capital departamental, en el marco de las celebraciones fundacionales y patronales.

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La ceremonia tuvo lugar en el salón Guido Manuel Encina Silva del Centro Cultural Municipal, donde se entregaron distinciones en las categorías de Hijos Dilectos, Ciudadano Honorífico e Instituciones Destacadas. Asimismo, se rindió un homenaje póstumo al licenciado Osval Javier Aquino Pérez, quien falleció en mayo de este año en un trágico accidente.

La nómina de homenajeados fue propuesta por la Intendencia y los concejales municipales, como parte de las actividades de Pilar Vive 2026.

Catorce personas fueron declaradas Hijos Dilectos

En la categoría de Hijos Dilectos de Pilar fueron distinguidos el licenciado Milciades del Socorro Cañiza Flores; el doctor Johnny Emmanuel Aquino Gamarra; la profesora Susana Isabel Meza viuda de Arruabarrena; Jorgelina del Pilar Torres Romero.

También fueron distinguidos Catalina Hermógenes Rolón de Martínez; el doctor Samuel del Puerto; Pedro Mora; Celsa Raimunda Núñez Echeverría; el licenciado Juan Inocencio Villordo Quiñónez; la profesora Saida Aquino Arrúa; Rubén Florentín Sosa Acuña; Delfín Acosta Torales; el licenciado Marcos Julián Gamarra, y Justina Melba Benítez Caballero.

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Por su parte, el licenciado Fabio Alberto López Riveros fue distinguido como Ciudadano Honorífico de Pilar.

Cinco instituciones distinguidas

En la categoría de instituciones destacadas recibieron reconocimientos la Selección Pilarense, campeona invicta del Torneo Nacional Infantojuvenil de 1988; la Comisión Vecinal del barrio Ytororõ, denominada Activo 100; la Asociación de Adultos Mayores “Excombatiente Genaro Ozuna”; el Centro Regional de Educación (CREP), Tercer Ciclo, y el Centro Regional de Educación (CREP), Nivel Medio Diurno.

El acto se desarrolló como parte del programa conmemorativo de los 247 años de fundación de Pilar y de las festividades patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora del Pilar.