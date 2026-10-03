Pilar espera a 20.000 personas para su festival de aniversario: esta es la cartelera completa

La ciudad de Pilar se prepara para celebrar sus 247 años de fundación con la cuarta edición del festival “Pilar Vive”,que se desarrollará el domingo 11 y lunes 12 de octubre en la Plaza de los Héroes, con acceso totalmente gratuito.

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa encabezada por el intendente municipal, Fernando Ramírez (ANR), quien destacó que el festival es organizado conjuntamente por la Municipalidad de Pilar, la Gobernación de Ñeembucú y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), con el respaldo de instituciones públicas y privadas.

Ramírez resaltó que el acceso será gratuito y afirmó que se trata de una de las principales actividades preparadas para conmemorar el aniversario de la ciudad. La organización estima una concurrencia de unas 20.000 personas durante las dos jornadas.

El jefe comunal señaló que la realización del festival busca no solamente ofrecer un espacio de entretenimiento para las familias, sino también generar movimiento económico para comerciantes, emprendedores, prestadores de servicios y otros sectores vinculados al turismo.

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“Pilar Vive” se desarrollará en el marco de una serie de actividades culturales, deportivas, artísticas y turísticas previstas para conmemorar el aniversario de la capital de Ñeembucú.

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Artistas nacionales e internacionales

La programación contempla dos noches de espectáculos con artistas y agrupaciones de diferentes estilos.

Para el domingo 11 de octubre, subirán al escenario Gigantes de México, además de Julio “El Ruso”, exintegrante del grupo Escape; Chuy Martínez, exvocalista de La Revancha; Marcos Minilla, voz del grupo Azteca, y Javier López, exintegrante de Los Vallenatos.

También actuarán el grupo Mequetrefe, Ensamble Pilar Vive y la agrupación Impacto, conformando una cartelera destinada a reunir a público de diferentes edades.

El lunes 12 de octubre, día central de los festejos, se presentará Daniel Cardozo, reconocido vocalista argentino y exintegrante de Los Charros. La cartelera se completará con Tierra Adentro, de Paraguay; Tierra Noble y 11 Grados y la banda Revelación, estas últimas agrupaciones de la ciudad de Pilar.

Turismo y movimiento económico

El gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fernerón (ANR), destacó el crecimiento del movimiento turístico que viene registrando Pilar y sostuvo que acontecimientos de esta magnitud contribuyen a atraer visitantes y generar actividad económica.

Fornerón puso como ejemplo el importante flujo de vehículos registrado recientemente durante un feriado, señal de la creciente presencia de visitantes en la ciudad.

Remarcó además la cordialidad de los pilarenses como uno de los principales atributos que deben preservarse para seguir fortaleciendo a Pilar como destino turístico.

Las autoridades esperan que la llegada de miles de visitantes durante el festival se traduzca en mayores ingresos para los sectores gastronómicos, hoteleros, comerciales, transporte y otros servicios.

El objetivo, según fue señalado durante la presentación, es que la celebración del aniversario no se limite al espectáculo artístico, sino que se convierta también en una oportunidad para promover el turismo y dinamizar la economía de la ciudad.

12 de octubre, fecha central

El 12 de octubre se recuerda el aniversario de la fundación de Pilar y, además, se celebra la festividad de su santa patrona, Nuestra Señora del Pilar, por lo que la jornada tendrá un significado especial para la comunidad pilarense.

Los organizadores indicaron que las actividades incluyen el dia 9 y 10 de octubre la quinta edición del Moto Paseo y también el día 10 de octubre se realizará el torneo Internacional de Pesca.

Los días 8, 9 y 10 de octubre se realizará la Feria Nacional del Libro y el 11 de octubre la serenata al estilo Virgen Nuestra Señora del Pilar.

La cartelera que incluye artistas nacionales e internacionales, “Pilar Vive” busca convertirse en uno de los principales atractivos del calendario festivo de la capital de Ñeembucú.

La entrada será gratuita para todo público, condición que las autoridades consideran fundamental para facilitar la participación de las familias locales y de los visitantes que lleguen desde distintos puntos del país.

La expectativa oficial es reunir a unas 20.000 personas entre el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, generando un importante movimiento turístico y comercial en coincidencia con los 247 años de la ciudad.

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