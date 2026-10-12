Enfermedades reumáticas: “Que el dolor no defina tu movimiento”, recuerda Salud

En el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas - Kanguerasy Ára Yvórape en guaraní-, el Ministerio de Salud insta a “que el dolor no defina tu movimiento”.

Según la cartera sanitaria, estas enfermedades reumáticas son un conjunto de afecciones que comprometen el aparato locomotor -hueso, articulaciones, músculos, tendones, ligamentos- y el tejido conectivo -conectivopatías, enfermedades autoinmunes sistémicas-.

“El origen de estos trastornos puede ser inflamatorio, como ocurre con las artritis -artritis reumatoide, gota, espondiloartritis- o degenerativo, como sucede con la artrosis o la osteoporosis”, precisan.

Además, citan que estas enfermedades se originan por una alteración del sistema inmunológico que se denomina en estos casos como enfermedades reumáticas autoinmunes. La mayoría de las enfermedades autoinmunes tienen una evolución crónica.

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La recomendación del Ministerio de Salud

Al respecto, el ministerio reitera la importancia de mantener un estilo de vida saludable, con una alimentación saludable y variada, y la realización regular de actividad física ayudan a prevenir enfermedades articulares degenerativas, como la artrosis o la osteoporosis.

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“El tabaquismo se asocia a una peor evolución en pacientes con artritis reumatoide, por lo que evitarlo ayuda a controlar esta enfermedad”, aseguran.

También reiteran que este tipo de padecimientos afecta no solo a las personas adultas, sino también a jóvenes y al grupo pediátrico.

Además, si una persona tiene dolor articular persistente, sobre todo asociado a hinchazón de las articulaciones y presenta fiebre, decaimiento o malestar general, son síntomas que alertan sobre la necesidad de acudir a la consulta con el reumatólogo, quien le evaluará para llegar a un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado.

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Programa del Ministerio de Salud

Finalmente, el Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia de la Artritis Reumatoidea y Enfermedades Reumáticas Autoinmunes y Sistémicas, dependiente de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, provee medicación para pacientes adultos y pediátricos en estos servicios:

· Hospital Nacional de Itauguá.

· Hospital General de Luque.

· Hospital General de Villa Elisa.

· Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”.

· Hospital General de Lambaré.

· Hospital General de Itapúa.

· Hospital General de Coronel Oviedo.

· Hospital Distrital de Ñemby.

· Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones

· Hospital Regional de Villa Hayes.

· Hospital Regional de Villarrica.

· Hospital Regional de Concepción.

· Hospital Regional de Paraguarí.

· Hospital Regional de Pilar.

· Hospital Regional de Mariscal Estigarribia.

· Instituto de Medicina Tropical (IMT).

· Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (INERAM).

· Complejo Santo Domingo.

“El Ministerio de Salud Pública provee medicación a pacientes adultos y pediátricos con estos tipos de padecimientos”, prometen.

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