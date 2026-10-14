Policiales
14 de octubre de 2026 - 06:41

Video: cae megacargamento de cocaína en Ciudad del Este

En un operativo de inteligencia ejecutado en el kilómetro 3,5 de la Ruta PY02, a metros del Puente de la Amistad, agentes del Grupo de Investigación Sensible (GISE) de la SENAD interceptaron un tractocamión que intentaba cruzar al Brasil con 261,9 kilos de clorhidrato de cocaína. La carga está valuada en aproximadamente 3,9 millones de dólares en el mercado de destino.

Por ABC Color
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El rodado, conducido por Leonice Esser Pereira, trasladaba formalmente un cargamento de arroz rumbo a São Paulo, según los documentos presentados. Sin embargo, durante el registro del vehículo, los intervinientes hallaron 235 paquetes empaquetados con cinta transparente y marcados con el logo de cigarrillos Marlboro, ocultos en un doble fondo en el techo de la cabina.

Agentes con uniformes de la SENAD registran paquetes de droga sobre una lona azul en un ambiente húmedo y oficial.
Los intervinientes hallaron 235 paquetes empaquetados con cinta transparente y marcados con el logo de cigarrillos Marlboro, ocultos en un doble fondo en el techo de la cabina. Foto: SENAD.

De acuerdo con estimaciones de mercado, el cargamento tendría un valor aproximado de USD 3,9 millones en Brasil. Durante la mañana de este miércoles, el camión será sometido a un escaneo integral para descartar la presencia de más paquetes ocultos en otras partes del chasis.

Seis hombres uniformados organizan paquetes etiquetados de drogas en el suelo, bajo un escudo de la Armada Paraguaya en un ambiente militar.
Agentes del GISE de la SENAD organizan paquetes de drogas en un operativo en la Ruta PY02, cerca del Puente de la Amistad.

El procedimiento contó con la intervención del fiscal Fernando Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná, además del apoyo de la Oficina Regional N.º 2 de la SENAD, la Área Naval de Ciudad del Este y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).