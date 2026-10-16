Peña vuelve a prometer la modernización del Hospital de Caacupé, un año y medio después

Un año y medio después de haber asumido el compromiso de modernizar el Hospital Regional de Caacupé, el presidente de la República, Santiago Peña, volvió a anunciar una inversión millonaria para mejorar la infraestructura y ampliar la capacidad de atención del centro asistencial.

El anuncio de Peña lo realizó en el salón auditorio de la Gobernación de Cordillera, durante su jornada de Gobierno en el tercer departamento, con el acompañamiento del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Estuvieron el ministro de Salud Pública, Isaías Fretes; el gobernador departamental, Denis Lichi; el diputado nacional Hugo Meza y otras autoridades nacionales, regionales y locales.

¿Qué contempla el proyecto para el hospital de Caacupé, según Peña?

Según lo anunciado, la inversión de G. 27.000 millones contempla mejoras en el bloque pediátrico, una unidad de terapia intensiva para adultos y la intervención de las áreas de urgencias, quirófanos y salas de parto.

El proyecto también incluye un nuevo bloque ambulatorio, un laboratorio, un centro para la mujer y un albergue para familiares de pacientes.

Peña informó que el llamado a licitación ya fue publicado y estimó que las obras comenzarían en aproximadamente un mes, una vez cumplidos los procedimientos de contratación.

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El ministro Isaías Fretes elogia a Peña

La reiteración del anuncio vuelve a poner en el centro de atención la necesidad de fortalecer los servicios de salud en Caacupé. La expectativa de la población es que el compromiso se traduzca en obras concretas, con plazos definidos y mejoras efectivas en la atención.

Durante el acto, el ministro de Salud, Isaías Fretes, elogió la gestión del presidente y destacó las inversiones previstas para el sector sanitario.

“En unos años, de aquí a 20 años, espero que con orgullo pueda observar la gran obra que está llevando para la patria. El paraguayo tiene que volver a sentir el orgullo de paraguayidad con las obras de este joven presidente”, expresó.

Más allá de los anuncios y elogios oficiales, el desafío será que el proyecto avance dentro de los plazos previstos y que las mejoras se reflejen en mejores condiciones para pacientes, familiares y profesionales sanitarios.

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