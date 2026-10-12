Santiago Peña pide por la salud del papa León XIV ante anuncio de su próxima cirugía

El estado de salud del Papa León XIV mantiene en expectativa a la comunidad católica internacional tras confirmarse que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

La noticia sobre el procedimiento médico al que se enfrentará el Sumo Pontífice ha generado de inmediato múltiples muestras de apoyo y solidaridad por parte de líderes internacionales y fieles de todo el mundo.

En ese marco, el presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X para enviar sus mejores deseos al Santo Padre.

El mandatario destacó el profundo sentimiento religioso del país y aseguró que la ciudadanía acompaña con fe este momento.

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“Mis mejores deseos a Su Santidad el Papa León XIV ante la intervención quirúrgica a la que será sometido en los próximos días. El pueblo paraguayo, de profunda fe, se une en oración y acompaña con cercanía a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación para que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría, la fortaleza y la entrega pastoral que lo caracterizan”, manifestó el jefe de Estado.

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Con estas palabras, Peña reafirmó el respaldo espiritual del Paraguay hacia el Pontífice, confiando en una evolución favorable que le permita retomar sus actividades y su guía al frente de la Iglesia católica.