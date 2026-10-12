Nacionales
12 de octubre de 2026 a la - 09:52

Santiago Peña pide por la salud del papa León XIV ante anuncio de su próxima cirugía

Santiago Peña con camisa blanca habla enérgicamente mientras una multitud de reporteros sostiene micrófonos, fondo rosa claro.
Santiago Peña, presidente de la República. Gustavo Machado

El presidente de la República expresó el acompañamiento del pueblo paraguayo y deseó una pronta recuperación al papa León XIV ante la intervención quirúrgica a la que se someterá en los próximos días.

Por ABC Color
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El estado de salud del Papa León XIV mantiene en expectativa a la comunidad católica internacional tras confirmarse que será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días.

La noticia sobre el procedimiento médico al que se enfrentará el Sumo Pontífice ha generado de inmediato múltiples muestras de apoyo y solidaridad por parte de líderes internacionales y fieles de todo el mundo.

En ese marco, el presidente de la República, Santiago Peña, se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X para enviar sus mejores deseos al Santo Padre.

El mandatario destacó el profundo sentimiento religioso del país y aseguró que la ciudadanía acompaña con fe este momento.

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“Mis mejores deseos a Su Santidad el Papa León XIV ante la intervención quirúrgica a la que será sometido en los próximos días. El pueblo paraguayo, de profunda fe, se une en oración y acompaña con cercanía a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación para que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría, la fortaleza y la entrega pastoral que lo caracterizan”, manifestó el jefe de Estado.

Con estas palabras, Peña reafirmó el respaldo espiritual del Paraguay hacia el Pontífice, confiando en una evolución favorable que le permita retomar sus actividades y su guía al frente de la Iglesia católica.