SPP pide proteger a los periodistas, a 12 años del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada

Pasaron 12 años del día en el que Wilson Acosta Marques, de 43 años, y su sobrino Flavio Acosta Riveros, de 29 años asesinaron a tiros al corresponsal de ABC Color en el departamento de Canindeyú, Pablo Medina, y a su asistente, Antonia Almada.

Por su asesinato fueron condenados ambos autores materiales, además de Vilmar Acosta Marques, de 39 años, alias Neneco, quien era el intendente del distrito vecino de Ypejhú, como el autor intelectual del asesinato. Además de ser el primer caso confirmado de narcopolítica en Paraguay, fue el primer asesinato de un periodista en ejercicio de sus funciones en el que fueron condenados los autores intelectuales y materiales.

Hoy el SPP, junto a la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) y periodistas del medio, realizaron un acto frente a la sede del diario, en la calle Yegros, para recordar a ambas víctimas de la violencia de la narcopolítica. Santiago Ortiz, secretario general del gremio, pidió revalorizar el oficio periodístico en memoria de Pablo Medina y Antonia Almada.

“Revalorizar el oficio periodístico. Hoy que estamos viendo cómo el poder y las cúpulas de poder se reacomodan según sus intereses, según sus negocios que protegen y los negocios que quieren hacer, seguir teniendo al periodismo como una herramienta para defender la democracia más allá de esos intereses”, sostuvo.

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Caso de Pablo se aclaró gracias a relatorio

La editora jefa de la sección interior de ABC Color, Magdalena Benítez, rememoró que las autoridades pudieron llegar a los responsables del asesinato de Pablo Medina gracias a un relatorio que él dejó en su computadora y que rescató la fiscalía.

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“En ese relatorio él menciona, empezando por la ‘Madrina del norte’, a la diputada Cristina Villalba como la que protege a los narcotraficantes en la zona, y a los políticos, a los narcopolíticos en la zona. Le menciona a los hermanos Acosta, que él siempre decía que ellos eran como unos animales, con el perdón de los animales, y les tenía miedo”, refirió.

Recordó que el episodio en el que desconocidos dispararon contra la redacción de la sede regional de ABC Color estando Pablo Medina en ejercicio todavía, se dio como un antecedente a su asesinato y tras la publicación de una incautación de un cargamento grande que se dio en la zona.

“A partir de ahí empezó a a sufrir amenazas de muerte nuevamente y en esa época él había sido llevado por protección a la redacción de Horqueta. Ahí estuvo viviendo un año aproximadamente hasta que decidió volver a su zona con protección policial y todo eso, aunque siempre fue débil o en los últimos tiempos al menos fue débil. Suponemos que algo ya había detrás”, puntualizó sobre la protección policial que recibió el corresponsal.

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Destacó que Pablo Medina era excelente tanto como periodista, como persona, ya que además de periodista, era docente, enseñaba inglés, fue dirigente deportivo, bombero, animador de fiestas, un líder comunitario, como también gran jugador de truco y fanático del club Guaraní.

Asesinatos de periodistas impunes

Ortiz recordó a los 22 periodistas que fueron asesinados por ejercer su profesión en la era democrática como ejemplo y memoria del valor que tiene el periodismo en el sentido de ser un contrapoder, una herramienta de transformación para que los paraguayos y paraguayas puedan vivir mejor, puedan expresarse y puedan cuestionar.

“No hay que olvidar que en el caso de Pablo y Antonia, ellos fueron víctimas de un fenómeno que ya existía antes, pero que en ese momento empezó a ser mucho más claro y que permanece hasta hoy, que es la narcopolítica. Dejó en evidencia cómo el narcotráfico y la política hoy día conviven de forma muy cercana y muy ligados y cómo esos intereses también van poniendo o se van poniendo en contra de nuestra gente”, refirió.

Recordó que estos actores de poder que ocupan cargos políticos, tienen poder económico y territorial en muchísimas zonas del país, donde hoy silencian periodistas, a sectores ciudadanos, defensores y defensoras derechos humanos, a luchadores y luchadoras por tierra, salud y educación.

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Insistió en que si bien hubo condenas en el caso de Pablo y Antonia, hay otros 19 casos donde no se llegó nunca a los responsables, quedando impunes, mientras que se suman los casos donde periodistas siguen sufriendo ataques y violencia, considerando que hoy no existen medidas que permitan decir que el Estado paraguayo está tomando en serio estas amenazas que genera la narcopolítica y la concentración de poder en pocas manos.

“Por eso hoy nuestro reclamo es proteger al periodismo mediante las leyes de protección a periodistas, proteger al periodismo con condiciones dignas para ejercerlo, proteger al periodismo garantizando el trabajo y la labor de nuestros compañeros y compañeras y proteger al periodismo es proteger la democracia”, expresó en referencia a la ley de protección a los periodistas que está estancada en el Senado.

Piden mejorar las condiciones de trabajo de los periodistas

Dante Leguizamón, secretario general de Codehupy e hijo de Santiago Leguizamón, periodista asesinado por el que el Estado Paraguayo fue condenado por su inacción por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó su solidaridad tanto de la organización, como por parte de la familia durante el acto.

“También queremos renovar nuestro compromiso, el compromiso de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, el compromiso también de la familia de seguir trabajando muy de cerca con el sindicato, pero de seguir trabajando por mejorar las condiciones en las que se ejerce periodismo, sobre todo en lo relacionado a la protección, sobre todo en lo relacionado a los y las compañeras periodistas que están en frontera y que están en lugares mucho más expuestos y por los cuales estamos trabajando hace mucho tiempo”, señaló.

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Exigió que el Estado paraguayo avance en el cumplimiento de la sentencia a Santiago Leguizamón, que trae medidas efectivas de protección y medidas efectivas de lucha contra la impunidad en los casos de asesinato de periodistas.

Se intentó callar la verdad matando a periodistas, pero no resultó

Por su parte, Pedro Da Re, integrante de la Comisión Directiva del SPP recordó que cuando se agrede o asesina a un periodista, también se ataca a la democracia. También destacó importante el que las nuevas generaciones conozcan a Pablo Medina y a Antonia Almada, caso que consideró se intentó ocultar la verdad matando a periodistas; sin embargo, el trabajo de Pablo perduró, dando a conocer como funcionaba la estructura de poder del clan Acosta en Canindeyú.

“Me parece muy importante, sobre todo para las generaciones venideras, conocer a la persona que hay detrás, porque si bien se intentó callar al periodismo asesinando periodistas, no se pudo callar la verdad y hoy actualmente sus publicaciones fueron sustento como para abrir el conocimiento de cómo se manejan muchos clanes y muchas estructuras de poder”, manifestó.

Además, consideró que hoy en día los periodistas también están expuestos a la violencia digital, ataques que no solo afectan a la libertad de expresión de los periodistas, sino también al derecho ciudadano de informarse de manera veraz, ya que se manipulan algoritmos para instalar en la agenda mediática noticias falsas.

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“Me parece demasiado importante destacar nuestro rol, destacar nuestro trabajo, la importancia de nuestro trabajo y la exposición que nosotros tenemos constantemente a todo tipo de violencia hoy en día, desde ataques físicos a ataques en entornos digitales”, indicó.

También participó el fray Juan Núñez, de la Parroquia San Francisco, quien habló de la importancia del legado de Pablo Medina, quien defendió la verdad pese a que su vida apeligraba, destacando la labor periodística en defensa de la verdad y la democracia.