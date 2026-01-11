Sin respuesta acerca de supuesto sicario de Pablo

El pasado 20 de octubre, el fiscal adjunto de Asuntos internacionales Manuel Doldán Breuer remitió una nota a Esteban Aranda Filártiga, director de la Dirección de Asuntos Legales de del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación a la transferencia de las actuaciones penales y pedido de juzgamiento de Wilson Acosta Marques, solicitada a las autoridades de Brasil que fue tramitada el 5 de Julio de 2021 por la Corte Suprema de Justicia.

“Al respecto, el Ministerio Público solicita, se remita en carácter de URGENTE, a las autoridades competentes de la República Federativa del Brasil, informen el estado del proceso actual de la transferencia de proceso ( o transferencia de las actuaciones penales) y pedido de Wilson Acosta Marques”, dice parte de la nota.

Hasta ahora no hay un a respuesta sobre el requerimiento del Ministerio Público.

El último informe data de Febrero

En febrero de 2025, Doldán había recibido un informe de sus pares de Brasil en el que le indicaban que el 14 de enero de ese año, la Fiscalía Penal Nº 28 de Cuiabá presentó escritos argumentando la acusación contra el detenido Wilson Marques Gonzales o Wilson Acosta Marques por haber incurrido en el crimen tipificado en el artículo 121, incisos I, IV y V del Código Penal del país vecino, en dos ocasiones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe indica que la Defensoría Pública presentó sus escritos el 5 de febrero de 2025 y que a partir de allí el caso se encuentra listo para su decisión. Hasta ahí zse entendió que el juzgado debía resolver si elevaba a juicio oral y público esta causa para el referido proceso. Pero se desconoce lo resuelto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conforme a la investigación en Paraguay, Wilson Acosta fue quien con una escopeta pajera le disparó en la cabeza al corresponsal de ABC Color aquel 16 de octubre de 2014 en un camino rural del municipio de Villa Ygatimí.

Acosta Marques fue detenido en Brasil el 29 de mayo de 2020 por la Policía Civil en Campo Verde. Inmediatamente fue recluido en la cárcel de Chapada dos Guimaraes, y puesto a disposición del Supremo Tribual Federal del Brasil.

Condenado a 36 años de cárcel

Flavio Acosta Riveros hijo de Wilson Acosta Marques fue condenado en Brasil a 36 años de cárcel por el asesinato de Pablo Medina, e diciembre de 2021.

Según la investigación, Flavio fue quien descargó una pistola contra la camioneta del periodista Pablo Medina, matando así también a la joven Antonia Maribel Almada Chamorro, de 19 años, quien acompañaba circunstancialmente al hombre de prensa .

Acosta Riveros terminó preso el 9 de enero de 2016 en la ciudad de Pato Branco, estado de Paraná,

Wilson y Flavio ejecutaron el atentado por órdenes del entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, alias Neneco, quien es hermano del primero y tío del segundo.

Acosta cayó preso el 29 de mayo de 2020 en el municipio de Chapada dos Guimarães, estado de Mato Grosso.

Este autor intelectual del crimen cayó también en Brasil, en 2015, fue extraditado a Paraguay y cumple una condena total de 39 años en la cárcel de Tacumbú, que se divide en 29 años de pena más otros 10 como medida de seguridad.

A diferencia del exjefe municipal de Ypejhú, Wilson y Flavio no fueron extraditados debido a que cuentan con la nacionalidad brasileña y Brasil, por lo dispuesto en su Constitución, no extradita a sus connacionales.

Pero la cooperación paraguayo brasileña permite que una persona que sea requerida en algunos de los dos países pueda ser juzgada por el delito por el cual se lo busca. que fue lo que permitió la condena de Flavio Acosta Riveros.