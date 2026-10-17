Adultos mayores de Pilar accederán a atención médica mediante un acuerdo de cooperación

La iniciativa busca que sus integrantes disfruten de la “edad de oro” con mayor bienestar y dignidad. Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores es el objetivo de un acuerdo de cooperación firmado entre la Asociación de Adultos Mayores “Excombatiente Genaro Ozuna” y la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Nacional de Pilar (UNP).

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El convenio contempla jornadas semanales de atención primaria de la salud, previstas para los miércoles en el local de la organización, ubicado en el barrio Yataity. Las actividades incluirán orientación sanitaria, prevención de enfermedades y promoción de hábitos saludables.

La presidenta de la asociación, Cristina Ozuna, expresó su alegría y satisfacción por la firma del acuerdo, al considerar que representa un avance en el propósito de brindar mejores condiciones de vida a los integrantes de la organización.

Destacó que el objetivo es que las personas mayores puedan disfrutar de la denominada “edad de oro” con salud, dignidad y acompañamiento.

Las jornadas contarán con la participación de docentes, estudiantes y profesionales de las carreras de Enfermería, Kinesiología y Fisioterapia. Asimismo, se prevé la atención de médicos y otros profesionales de la salud, conforme a las posibilidades académicas y operativas de la facultad.

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El documento fue suscrito por la decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas, Regina Raquel Matilde Echeverría, y Cristina Ozuna Cano, en representación de la asociación.

Además de beneficiar a los asociados, el convenio permitirá a los estudiantes fortalecer su formación práctica, investigativa y extensionista mediante actividades supervisadas por docentes y profesionales responsables.

La iniciativa apunta a estrechar los vínculos entre la universidad y la comunidad, promoviendo un abordaje integral de las necesidades de salud de las personas adultas mayores.