Musicoterapia mejora la calidad de vida de adultos mayores en Pilar

La música se convierte en una herramienta de aprendizaje, integración y bienestar para unos 25 adultos mayores de la ciudad de Pilar, quienes participan activamente de un proyecto de musicoterapia desarrollado de manera conjunta por la Facultad de Ciencias, Tecnología y Artes (FCTA) de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y la Municipalidad de Pilar.

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Las actividades se realizan cada martes, de 09:00 a 11:00, en el Centro Abierto Municipal, donde los participantes reciben clases de canto y técnica vocal. El espacio busca promover el desarrollo cognitivo, la participación social y una mejor calidad de vida durante la tercera edad.

La responsable de las clases es la licenciada Lucía Segovia, coordinadora y profesora elemental del Conservatorio de Música “Sofía Mendoza”, dependiente de la FCTA. La docente trabaja junto con el profesor Eider Colman en la formación musical de los adultos mayores.

Lucía Segovia explicó que el proyecto surgió a iniciativa de la Municipalidad de Pilar y cuenta con el respaldo de la FCTA.

Las actividades comenzaron hace poco más de un mes y, pese al corto tiempo de desarrollo, los participantes ya fueron invitados a formar parte de su primer festival, previsto para el sábado 19 de septiembre, en el Centro Cultural Municipal del barrio Loma Clavel.

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Música, aprendizaje y bienestar

La docente destacó el entusiasmo demostrado por los adultos mayores desde el inicio de las jornadas. Señaló que, inicialmente, la propuesta estaba dirigida a integrantes de la Asociación de Adultos Mayores de Pilar, pero posteriormente se decidió abrir la participación a todas las personas mayores interesadas en aprender música y encontrar en ella un espacio de bienestar.

“Ellos están muy contentos y muy entusiasmados desde el momento en que se les invitó”, manifestó Segovia.

La profesora explicó que, además de aprender técnicas vocales, los participantes encuentran en el canto una forma de mantenerse activos, compartir sus conocimientos y sentirse útiles dentro de la comunidad.

“Yo solamente lo que hago es ordenar nomás”, expresó, al referirse al entusiasmo de los alumnos y al trabajo conjunto con el profesor Eider. Agregó que los adultos mayores aportan sus propias experiencias y conocimientos, especialmente en el canto, mientras desarrollan nuevas habilidades.

Ejercitar la mente

Lucía Segovia resaltó que las clases no se limitan a una actividad recreativa, sino que también representan una oportunidad para continuar ejercitando la mente y el cuerpo.

Explicó que, al llegar a la tercera edad, muchas personas se jubilan y dejan de realizar actividades que formaban parte de su vida cotidiana. Según la docente, mantener espacios de participación y aprendizaje puede contribuir al bienestar general y a la conservación de las capacidades cognitivas.

“Esto, por ejemplo, es un buen entrenamiento que, si bien ellos lo usan como una diversión, en realidad siguen trabajando con la edad que tienen ese desarrollo cognitivo para que puedan tener más años de vida con calidad, que es lo más importante”, sostuvo.

La propuesta busca, de esta manera, que los adultos mayores continúen aprendiendo, compartiendo y desarrollando sus capacidades mediante la música, en un ambiente de compañerismo y entusiasmo.

Experiencia para la docente

Para Lucía Segovia, el proyecto también representa una experiencia personal especial. La profesora, que habitualmente trabaja con niños y estudiantes de música en el ámbito académico, señaló que es la primera vez que desarrolla una actividad de enseñanza musical con adultos mayores.

Manifestó su alegría por la oportunidad y mencionó que el contacto con los participantes le recuerda a sus abuelos, lo que le otorga un significado afectivo a su labor.

El proyecto de musicoterapia se suma a las iniciativas de integración y participación de los adultos mayores en Pilar, promoviendo espacios donde puedan continuar aprendiendo, expresar sus talentos y fortalecer los vínculos con la comunidad.