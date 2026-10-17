Con presencia de Santiago Peña y Pedro Alliana, inauguran la Expo Amambay 2026

La Asociación Rural del Paraguay (ARP), Regional Amambay, inauguró oficialmente este sábado, la XXIX edición de la feria internacional de ganadería, agricultura, industria, comercio y servicios, denominada Expo Amambay 2026.

El acto se llevó a cabo en el Parque de Exposiciones Marcos Paredes Ramírez, ubicado en el kilómetro 4,5 de la Ruta PY05, de Pedro Juan Caballero, con presencia del presidente Santiago Peña (ANR) y el vicepresidente Pedro Alliana (ANR), además de varios ministros.

Necesitamos energía, exclama ganadero

El doctor César Rodríguez, presidente de la ARP, Regional Amambay, se dirigió al presidente Santiago Peña a quien dijo “necesitamos energía”, refiriéndose a la necesidad de contar con energía eléctrica de calidad para atraer inversionistas en el sector industrial.

El presidente Santiago Peña, quien también ofició como orador, respondió anunciando obras para el desarrollo de Amambay, entre las que mencionó un plan de inversión en materia energética en el Departamento; resaltó, además la calidad de la carne y el potencial de desarrollo y crecimiento de la zona.

Peña critica el “mal relato” sobre Amambay

El presidente Santiago Peña (ANR), ofició como orador durante el acto de inauguración de la Expo Amambay; criticó el mal relato acerca del Amambay. “La Expo es un ejemplo del potencial de este departamento; muchas veces escuchamos y vemos solamente las malas noticias”.

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Prosiguió señalando “sabemos que no es la realidad, el mal relato que vemos en los medios de comunicación, pero si los que no estamos de acuerdo, nos callamos, estamos asintiendo el relato”.

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El acto de inauguración de la Expo Amambay finalizó con el desfile de animales consagrados como Grandes Campeones, mientras el primer mandatario, se retiró y se reunió con dirigentes políticos en la residencia del gobernador “Juancho” Acosta (ANR), antes de regresar a la capital de país.