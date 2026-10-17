El río Paraná continúa en ascenso y el agua cubre gran parte de Cerrito

De acuerdo con el informe hidrológico difundido este sábado por la Municipalidad de Cerrito, el río Paraná alcanzó una altura de 6,70 metros en el puerto local, 30 centímetros más que 24 horas antes.

El nivel supera en 90 centímetros la marca de inundabilidad y coincide con el registro alcanzado durante la crecida de noviembre de 2023.

El pronóstico indica que el río podría subir entre 20 y 30 centímetros en las próximas 24 horas, hasta alcanzar una altura estimada de entre 6,70 a 7 metros.

El comportamiento del cauce está vinculado con el elevado caudal que llega a la zona de la represa de Yacyretá, debido a las lluvias registradas días atrás en territorio brasileño y a los aportes de agua de las centrales hidroeléctricas ubicadas aguas arriba.

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Evacuación de las familias de Cerrito

Ante el avance de la inundación, la intendente de Cerrito Calina Carballo (ANR),indicó que funcionarios municipales continúan evacuando a las familias que viven en las zonas más vulnerables de los barrios Central y Norte, tanto en los sectores este como oeste.

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La ejecutiva municipal,señaló que el 50% de las viviendas están bajo agua y que en la fecha seguían realizando el censo de los afectados para solicitar a la SEN la ayuda correspondiente.

También instó a los pobladores de las compañías Paso Tajy, Yrybucua y Curuzú Ava a adoptar las precauciones necesarias, ante el riesgo de que el agua siga extendiéndose.

La crecida obliga a las familias afectadas a abandonar sus viviendas y buscar lugares seguros mientras persiste el aumento del nivel del Paraná.

Los barrios inundados

Los barrios que ya están totalmente inundados son: Carrizalito, Obrero, del este, barrio viviendas 101 y parte de Central.

La Municipalidad anunció que continuará informando sobre la evolución del fenómeno hidrológico y exhortó a la población a mantenerse atenta a los comunicados oficiales.