Cerrito: aguas del río Paraná invaden el centro urbano y activan asistencia de la SEN

Las aguas del río Paraná continúan avanzando y ya ingresaron al centro urbano de Cerrito, una de las localidades más afectadas por la crecida en el departamento de Ñeembucú.

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La situación genera creciente preocupación entre los pobladores y las autoridades, mientras el desborde también compromete caminos y obliga a algunas familias a abandonar sus hogares.

Ante este escenario, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, llegó este jueves a la zona acompañado del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), para verificar en el terreno la situación de los damnificados y coordinar la asistencia estatal.

Arsenio Zárate señaló que el objetivo de la visita es conocer directamente las necesidades de las familias afectadas y determinar qué tipo de ayuda requiere cada comunidad.

Explicó que, aunque desde las oficinas se pueden planificar las intervenciones, es fundamental comprobar las condiciones reales en las zonas inundadas.

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El secretario de Estado indicó que la asistencia se organiza en coordinación con la Gobernación y los municipios, previa evaluación de las necesidades.

Entre los elementos requeridos mencionó carpas y alimentos no perecederos, de acuerdo con la situación de cada familia.

El ministro también anunció recorridos por distintos puntos del departamento, entre ellos Cerrito, Mayor Martínez, Villalbín y Paso de Patria, para verificar los requerimientos de la población y mejorar la distribución de los recursos disponibles.

Caminos cortados y familias que tuvieron que evacuar sus casas

El gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR) manifestó que el Gobierno departamental trabaja con la SEN y las municipalidades para atender la emergencia. Indicó que la Gobernación está adquiriendo colchones, carpas, chapas y alimentos para reforzar la asistencia a los afectados.

El jefe departamental recordó que Ñeembucú ya enfrentó situaciones similares en años anteriores y aseguró que la coordinación entre las instituciones resulta fundamental para responder a las necesidades de la población.

La emergencia no se limita a Cerrito. En Puerto Itá, distrito de General Díaz, la ruta de acceso ya quedó cortada por el avance de las aguas y algunas familias comenzaron a salir de sus viviendas, según lo informado por el gobernador.

Asimismo, en Itá Corá, distrito de Mayor Martínez, la crecida del Paraná ya interrumpió el camino, dificultando la circulación y el acceso a la comunidad.

En Paso de Patria también se realizan trabajos de protección para contener el avance del agua, mediante acciones coordinadas entre las autoridades locales y las instituciones involucradas.

Las localidades ribereñas permanecen bajo vigilancia, debido a que la continuidad de la crecida podría agravar las dificultades de comunicación y aumentar la cantidad de familias que necesiten asistencia.

Siete escuelas optaron por la modalidad de clases virtuales

La inundación también repercute en el sistema educativo. En Cerrito, siete instituciones educativas suspendieron las clases presenciales y adoptaron la modalidad virtual, como medida preventiva ante las condiciones generadas por la crecida.

La interrupción de las actividades presenciales se suma a las dificultades que enfrentan las comunidades afectadas por el avance del río, especialmente en los sectores donde los caminos quedaron anegados o intransitables.

Las autoridades mantienen la atención puesta principalmente en Cerrito, aunque también siguen de cerca la evolución de la situación en Itá Corá, Puerto Itá, Paso de Patria y otras poblaciones asentadas a orillas del Paraná.

Mientras el agua continúa ganando terreno, las familias esperan que la asistencia llegue oportunamente para hacer frente a las pérdidas y las dificultades ocasionadas por la inundación.