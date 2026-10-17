Suena Pedro Juan Caballero: llegaron las delegaciones y se alistan para megaconcierto

Las 13 delegaciones de músicos que integran la megaorquesta de Sonidos de la Tierra, provenientes de distintos Departamentos del país, arribaron a la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde protagonizarán la tercera parada de la Ruta de Festivales 2026.

De esta manera, los músicos, en su mayoría niños y jóvenes, de San Pedro, Concepción, Caaguazú y Paraguarí, se suman a los artistas de la Escuela de Arpas y Guitarras de Amambay y la Sociedad Filarmónica de Pedro Juan Caballero, que también integran la red de Sonidos de la Tierra.

Son 350 músicos en total, que integran la megaorquesta que tocará al unísono este sábado a partir de las 18:00 en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal (Cadem), de esta capital departamental.

Tributo a la ciudad por su aniversario

La prof. Lilian Molinas, coordinadora general de la Ruta de Festivales Suena Paraguay, señaló que con el evento de la fecha de la Organización Sonidos de la Tierra, se inician los festejos por el aniversario 127 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, a celebrarse el próximo 01 de diciembre.

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Como antesala del espectáculo musical, en el mismo Cadem, se realizará la feria de emprendedores locales de artesanía y gastronomía, además de la plantación de árboles nativos, en el marco del enfoque hacia el emprendedurismo y el cuidado del medio ambiente, según los responsables del evento.