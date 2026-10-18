Día mundial de la menopausia: cuáles son los cuidados recomendados por Salud

Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial del Climaterio y la Menopausia, una fecha impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Internacional de la Menopausia (IMS) para promover la atención integral de la salud femenina.

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), a través de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, destaca la necesidad de garantizar atención médica continua durante esta etapa.

El climaterio es un proceso gradual de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva, que puede extenderse durante varios años. La menopausia, en cambio, se confirma cuando transcurren 12 meses consecutivos sin menstruación, sin otras causas fisiológicas.

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Síntomas y riesgos: por qué es clave la prevención

La disminución progresiva de los estrógenos puede provocar sofocos, trastornos del sueño, cambios de ánimo y sequedad de la piel y las mucosas. A largo plazo, también puede influir en la salud cardiovascular y reducir la densidad ósea.

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Por este motivo, la cartera sanitaria recomienda controles ginecológicos periódicos, estudios de mastografía y Papanicolaou, además de evaluaciones del riesgo cardiovascular y metabólico.

Qué cuidados recomienda el Ministerio de Salud

Las orientaciones técnicas del MSPBS promueven una atención individualizada, con énfasis en la alimentación equilibrada, la actividad física regular y el cuidado de la salud ósea para prevenir el sobrepeso y otros problemas asociados.

El acompañamiento emocional y psicológico también forma parte de la atención, especialmente ante cambios de humor, ansiedad o dificultades para dormir.

Los tratamientos deben ser indicados por profesionales de la salud, según las necesidades y características de cada mujer. Entre las opciones se encuentran la terapia de reemplazo hormonal y los tratamientos no hormonales.

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Salud insta a consultar ante los primeros síntomas

El Ministerio de Salud alienta a las mujeres a acudir a los establecimientos sanitarios para recibir orientación profesional y seguimiento durante el climaterio y la menopausia.

La institución también llama a hablar abiertamente sobre estos procesos naturales, eliminar prejuicios y reforzar el autocuidado para preservar la calidad de vida.