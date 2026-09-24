Síndrome genitourinario de la menopausia: por qué causa sequedad, dolor y molestias urinarias

Qué es el síndrome genitourinario de la menopausia

El síndrome genitourinario de la menopausia (SGM) reúne los cambios que aparecen en la vulva, la vagina, la uretra y la vejiga cuando bajan los niveles de estrógeno. Antes se hablaba de “atrofia vaginal”, pero el término actual es más preciso: reconoce que las molestias no se limitan a la vagina y que pueden afectar el bienestar cotidiano, la salud urinaria y la sexualidad.

Puede comenzar durante la transición menopáusica y continuar o avanzar con el tiempo si no se trata. También puede ocurrir en personas con una reducción de estrógenos por tratamientos contra el cáncer, cirugías que inducen menopausia o algunos medicamentos.

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Por qué cambia el cuerpo y cómo puede afectar la intimidad

El estrógeno contribuye a mantener el grosor, la elasticidad y la lubricación de los tejidos genitales y urinarios. Cuando disminuye, la mucosa vaginal puede volverse más fina, menos flexible y más sensible a la fricción. Además, cambia el equilibrio de microorganismos que protege la zona.

Esto explica síntomas como sequedad, picazón, ardor, irritación o pequeñas fisuras. Durante el contacto sexual, algunas personas notan tirantez, menor lubricación o dolor. No significa que haya falta de deseo, problemas de pareja ni una actitud “normal” ante la edad: es un cambio físico que puede influir en la respuesta sexual y, a la vez, generar anticipación al dolor o evitar encuentros íntimos.

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La experiencia es muy variable. Hay personas sin síntomas y otras para quienes la incomodidad altera actividades tan simples como caminar, andar en bicicleta, usar ropa ajustada o dormir.

Molestias urinarias que pueden confundirse con una infección

El SGM también puede provocar urgencia para orinar, ardor, aumento de la frecuencia urinaria o infecciones urinarias recurrentes. El ardor no siempre indica una infección: puede responder a la fragilidad de los tejidos cercanos a la uretra.

Sin embargo, no conviene autodiagnosticarse. Fiebre, dolor en la espalda o el costado, sangre en la orina, flujo inusual, lesiones, sangrado vaginal después de la menopausia o dolor persistente requieren evaluación médica.

Qué tratamientos tienen respaldo médico

La elección depende de los síntomas, la historia clínica y las preferencias de cada persona. Los hidratantes vaginales de uso regular y los lubricantes durante la intimidad pueden aliviar la sequedad y reducir la fricción. Los productos sin fragancias ni irritantes suelen ser mejor tolerados.

Cuando las molestias son persistentes o moderadas, el estrógeno vaginal en crema, comprimidos, óvulos o anillo es uno de los tratamientos con mayor respaldo clínico. Actúa principalmente de manera local y puede mejorar tanto los síntomas vaginales como algunos urinarios. No obstante, quienes tienen antecedentes de cáncer de mama hormonodependiente u otras condiciones sensibles a hormonas deben definirlo con su equipo tratante.

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También existen tratamientos no hormonales y, según el país y el caso, otras terapias indicadas por especialistas. Los procedimientos con láser o radiofrecuencia se promocionan con frecuencia, pero las principales sociedades médicas advierten que la evidencia sobre su eficacia y seguridad a largo plazo todavía es limitada.

Hablar del síntoma también es parte del cuidado sexual

Muchas personas no mencionan estas molestias por vergüenza o porque creen que son inevitables tras la menopausia. Una consulta con ginecología, uroginecología o medicina familiar permite descartar otras causas —como infecciones, afecciones de la piel o efectos de fármacos— y encontrar una estrategia adecuada.

Nombrar el problema puede cambiar la experiencia: el síndrome genitourinario de la menopausia no define el deseo ni la vida íntima de una persona, pero atenderlo puede devolver comodidad, confianza y posibilidades de disfrute.