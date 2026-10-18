Lima entrega obras para fortalecer los servicios de salud y aguarda equipamiento y personal.

El intendente municipal de Lima (departamento de San Pedro), Juan Manuel Ávalos (FG), explicó que las obras incluyen la construcción de un área de urgencias, un laboratorio, una caseta para residuos hospitalarios y la ampliación del bloque existente. Los trabajos fueron ejecutados con una inversión de G. 2.492 millones, en el marco de un convenio con el Ministerio de Salud, con el objetivo de mejorar la cobertura sanitaria en la localidad.

La expectativa de las autoridades municipales y de la población es que, una vez equipado y dotado de personal, el establecimiento pueda ofrecer atención médica las 24 horas, de lunes a viernes, conforme a los compromisos asumidos para fortalecer el servicio público.

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Más de 13.000 habitantes necesitan atención permanente

El distrito de Lima cuenta con más de 13.000 habitantes que necesitan mejores condiciones de acceso a la salud pública. Actualmente, el servicio dispone de atención durante el día, pero por las noches no cuenta con un médico de manera permanente, por lo que la asistencia queda principalmente a cargo de licenciados y personal de enfermería.

El establecimiento cuenta con una ambulancia, pero no tiene un chofer asignado. Por ello, los funcionarios solo la utilizan durante el día, mientras que por la noche el vehículo permanece sin uso.

Esta situación también representa una dificultad para responder a las urgencias. En los casos que requieren traslados nocturnos, los pobladores recurren a los bomberos o a la Policía Nacional para llegar hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, ubicado a unos 10 kilómetros.

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Esta situación genera preocupación entre los habitantes, que esperan que la ampliación de la infraestructura venga acompañada de los recursos humanos y equipos necesarios para garantizar una atención oportuna.

La Municipalidad afirma haber cumplido con el compromiso de ejecutar las obras

Según el intendente Ávalos, la comuna viene invirtiendo en infraestructura sanitaria como parte de un acuerdo con el Ministerio de Salud. Además de la obra recientemente concluida, hace aproximadamente dos años, la Municipalidad destinó más de G. 700 millones a otra construcción para el centro asistencial local, según los datos proporcionados por la administración municipal.

El jefe comunal indicó que la institución cumplió con la construcción y entrega de las instalaciones, por lo que ahora se aguarda que el Ministerio de Salud complete el proceso con equipamiento y personal médico.

La meta es que el establecimiento pueda evolucionar hacia un hospital básico, con mayor capacidad de respuesta y servicios acordes a las necesidades de la población.

Mientras tanto, los habitantes de Lima siguen esperando que los compromisos asumidos se traduzcan en una atención más amplia, con cobertura nocturna y mejores condiciones para enfrentar emergencias sin depender necesariamente de traslados a otros distritos.