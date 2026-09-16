Mujer da a luz en una patrullera durante traslado desde una comunidad rural de San Pedro

El caso se registró anoche aproximadamente a las 19:00, en el asentamiento Yvyra Peteĩ, distrito de Lima. La mujer fue identificada como Sandra Liliana Ottero, de 33 años, quien se encontraba en la etapa final de su embarazo y había solicitado ayuda.

Según el reporte policial, la mujer se comunicó con la oficina de guardia de la unidad policial para solicitar su traslado hasta el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, debido a que necesitaba atención médica y se encontraba próxima a dar a luz.

Ante el pedido, una patrullera de la Subcomisaría de Paso Tuna, acudió inmediatamente hasta la vivienda. El procedimiento estuvo a cargo del suboficial ayudante Denis Saldívar, acompañado por el suboficial ayudante Enso Garcete, quienes iniciaron el traslado de la embarazada hacia el centro asistencial.

Sin embargo, durante el trayecto, aproximadamente 25 kilómetros después de salir de la vivienda, la mujer entró en trabajo de parto y dio a luz dentro del vehículo policial. Los agentes debieron asistirla durante el nacimiento y continuar posteriormente con el traslado.

Una vez que llegaron al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, la madre y la recién nacida fueron recibidas por profesionales de salud y trasladadas al área de Urgencias, donde recibieron la atención correspondiente.

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Comunidad alejada de servicios de salud

El asentamiento Yvyra Peteĩ se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la ruta PY08, con acceso principalmente por camino de tierra. La distancia y las condiciones del camino representan una dificultad adicional para los pobladores que necesitan trasladarse hasta los centros asistenciales.

El caso vuelve a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan pobladores de comunidades rurales de San Pedro para acceder a servicios de salud, especialmente ante situaciones de urgencia que requieren atención inmediata.

Según pobladores, no es la primera vez que una patrullera policial termina cumpliendo funciones similares a las de una ambulancia, ante la necesidad de trasladar a personas enfermas o mujeres embarazadas desde comunidades alejadas.

En este caso, la mujer tuvo que ser trasladada varios kilómetros desde su comunidad hasta Santa Rosa del Aguaray, donde finalmente pudo recibir atención médica después de dar a luz durante el trayecto.

La situación también refleja la preocupación existente en las zonas rurales por la falta de servicios de atención permanente y la distancia hasta los hospitales de referencia, particularmente para casos de emergencia y atención materna.