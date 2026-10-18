Tupãrenda: obispo llama a vivir en libertad y humildad durante misa por el trabajo

Monseñor Claudio Giménez, obispo emérito de Caacupé, ofició este domingo la misa por el trabajo celebrada desde las 9:00 en el Santuario de Tupãrenda ubicado en Ypacaraí, en el marco de las celebraciones por el Día de la Mater. La eucaristía reunió a devotos que llegaron para honrar a la Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt.

Durante la homilía, destacó la fuerza de la Alianza de Amor con la Virgen María y su trabajo silencioso en los corazones, comenzando por la familia.

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Mons. Giménez invitó a los presentes a vivir en libertad y humildad, y a no conformarse con lo de siempre. Su mensaje estuvo enfocado en la necesidad de renovar la vida personal y espiritual, mantener la fe y reconocer la importancia de los valores cristianos en las acciones cotidianas.

“Vivir en libertad y humildad. No nos contentamos con lo de siempre”, expresó el religioso durante la celebración. Con estas palabras, llamó a los fieles a no quedarse estancados, sino a mantener una actitud abierta para seguir creciendo y fortaleciendo su relación con Dios.

El obispo emérito también recordó la importancia de respetar al Creador, quien hizo al ser humano a su imagen y semejanza. En ese sentido, remarcó el valor de reconocer a Dios como parte fundamental de la vida y de actuar con respeto y humildad.

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Hace 45 años caminando junto a la Virgen

En otro momento de su reflexión, monseñor Giménez hizo referencia a los 45 años de la bendición del Santuario de Tupãrenda, un aniversario especial para el Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Paraguay y para los miles de peregrinos que cada año llegan hasta el lugar.

“Cuarenta y cinco años que hemos venido caminando juntos, es admirable la fuerza de la alianza del amor con la Virgen María”, manifestó.

El religioso destacó así la continuidad de la devoción mariana y la importancia de la alianza de amor que los fieles renuevan con la Virgen. La celebración de este año adquiere un significado especial al recordar las décadas de historia del santuario y el camino de fe compartido por la comunidad.

Giménez también resaltó la manera en que la Virgen María acompaña la vida de las personas. “Ella trabaja silenciosamente en los corazones empezando por la familia”, expresó.

Con esta reflexión, puso énfasis en la importancia de la familia como espacio fundamental para cultivar la fe y los valores cristianos. Su mensaje vinculó la devoción a la Virgen con la vida cotidiana de los creyentes y con la necesidad de mantener presente la espiritualidad en el hogar.

La misa por el trabajo fue la primera de las cuatro celebraciones eucarísticas previstas para este domingo 18 de octubre, jornada central del Día de la Mater en Tupãrenda.

Cuatro misas por el Día de la Mater

El programa de este domingo contempla cuatro misas dedicadas a distintas intenciones. La primera fue celebrada por monseñor Claudio Giménez a las 9:00, estuvo enfocada en el trabajo y contó con la participación de misioneros y misioneras de la Campaña del Rosario de la Virgen de Schoenstatt.

A las 11:30 se celebró la Misa por la Juventud, presidida por monseñor Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo.

A las 16:00, monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay, oficiará la misa por los ancianos, los enfermos y las personas que los acompañan y cuidan.

Finalmente, a las 20:00, el padre Óscar Iván Saldívar, rector del Santuario de Tupãrenda, celebra la misa por la familia.

La festividad tiene como lema: “Con María, Reina de Tupãrenda, latiendo en el corazón de América”. Además de la celebración del Día de la Mater, este año se conmemoran los 45 años de la bendición del santuario, ocurrida el 18 de octubre de 1981.

Como cada año, miles de peregrinos acuden a Tupãrenda para participar de las celebraciones y renovar su alianza de amor con la Virgen María.