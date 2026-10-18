Nacionales
18 de octubre de 2026 - 16:23

Yhú: Ministerio de Defensa verifica refacciones de viviendas y entrega kits de alimentos

Cinco soldados en uniformes de camuflaje cargan costales cerca de un camión en un área boscosa y de césped.
Militares verifican la refacción de las viviendas afectadas y entregan kits en Yhú, departamento de Caaguazú.

El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó su acompañamiento a la refacción de viviendas por parte de personal del Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (Cecopaz). También se realizó una entrega de kits de alimentos y mantas.

Por ABC Color
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Este domingo, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, realizó una serie de verificaciones en la localidad de Yhú, departamento de Caaguazú, para constatar en persona el avance de los trabajos de refacción de las viviendas que sufrieron graves daños durante el reciente temporal.

Al respecto, confirmó que el personal del Destacamento de Construcciones del Cecopaz estuvo trabajando en la zona para llevar a cabo estas reparaciones y devolver la seguridad a las familias afectadas.

Soldados con boinas celestes rodean a personas de diversas vestimentas durante la distribución de ayuda en un entorno verde.
Personal militar organiza la entrega de suministros a las familias afectadas por los recientes daños en Yhú.

Asimismo, González participó activamente en la entrega de 76 kits completos de asistencia humanitaria. Cada kit contenía alimentos no perecederos y mantas de abrigo, destinados a las familias damnificadas de la Compañía San Ramón. Según el funcionario, la ayuda fue proporcionada por la Fundación Taiwanesa Tzu Chi y mediante estas acciones se busca aliviar las necesidades más inmediatas tras el desastre.

Interior de una estructura rústica con paredes de madera y suelo de tierra, sin mobiliario y con escasa luz natural.
Viviendas afectadas en Yhú, Caaguazú.

Finalmente, el titular de Defensa reiteró el compromiso institucional de las fuerzas militares para continuar apoyando a las comunidades más vulnerables, tanto en la fase de emergencia como en la reconstrucción a largo plazo de las zonas afectadas.

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