Yhú: Ministerio de Defensa verifica refacciones de viviendas y entrega kits de alimentos

Este domingo, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, realizó una serie de verificaciones en la localidad de Yhú, departamento de Caaguazú, para constatar en persona el avance de los trabajos de refacción de las viviendas que sufrieron graves daños durante el reciente temporal.

Al respecto, confirmó que el personal del Destacamento de Construcciones del Cecopaz estuvo trabajando en la zona para llevar a cabo estas reparaciones y devolver la seguridad a las familias afectadas.

Asimismo, González participó activamente en la entrega de 76 kits completos de asistencia humanitaria. Cada kit contenía alimentos no perecederos y mantas de abrigo, destinados a las familias damnificadas de la Compañía San Ramón. Según el funcionario, la ayuda fue proporcionada por la Fundación Taiwanesa Tzu Chi y mediante estas acciones se busca aliviar las necesidades más inmediatas tras el desastre.

Finalmente, el titular de Defensa reiteró el compromiso institucional de las fuerzas militares para continuar apoyando a las comunidades más vulnerables, tanto en la fase de emergencia como en la reconstrucción a largo plazo de las zonas afectadas.

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