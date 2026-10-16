Crecida de ríos afecta a más de 1.000 familias, según SEN

Según el el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, las inundaciones ya superan a las 1.000 familias afectadas en todo el país, lo que representa a mínimamente 5.000 personas.

Asimismo, precisó que tras una serie de recorridos, se detectaron como las localidades con mayor impacto: Ayolas, Cerrito, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco e Yguazú, además de reportarse daños en Curuguaty y Nueva Germania.

De momento, Ayolas es considerada actualmente la zona más crítica con 2.070 personas que se encuentran albergadas en refugios, el tinglado municipal, viviendas temporales o con familias de acogida. Entre la asistencia se dan traslados y también entrega de kits de alimentos.

En Ciudad del Este la SEN distribuyó agua potable donada por el sector privado y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizó un corte preventivo de suministro eléctrico, una medida que permitió que bomberos y personal de las Fuerzas Armadas trabajen de manera segura en el cauce del arroyo Acaraymí.

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Alerta por aumento del nivel del río en Asunción

En la capital, Asunción, el nivel del río Paraguay aumentó más de 1,5 metros en menos de 15 días, alcanzando los 2,56 metros.

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Con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, una, una altura de 5 metros inundaría unas 2.000 viviendas en los bañados, mientras que al llegar a 7 metros afectaría a cerca de 15.000 hogares.

“Asunción ya es preocupante para la Secretaría”, reconoció, por lo que tampoco descartó la habilitación de refugios según necesidad y disponibilidad de espacios autorizados por la Municipalidad de Asunción.

Finalmente, ante la afectación de varias instituciones educativas, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) también implementaría la modalidad de clases virtuales, también en coordinación con la SEN.

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