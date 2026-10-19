Misa, brindis y donación de libros cierran mes de aniversario del CVP

La programación elaborada por el mes de aniversario del CVP se abrió el pasado jueves 15 del corriente, con una magnífica conferencia magistral dictada por el destacado periodista uruguayo Ernesto Ortiz, vicepresidente de la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS, por sus siglas en francés) y titular del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU), en el nuevo local de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), entidad con la que el CVP comparte desde el año pasado actividades conjuntas que buscan ofrecer oportunidades de jerarquización a esferas vinculadas con el fútbol y la comunicación.

La charla de Ortiz giró en torno a la necesidad de generar espacios en los que pueda convivir la tarea del periodista tradicional con la de los creadores de contenidos y la nueva obligación que este hecho genera en entidades organizadoras de grandes eventos, como Juegos Olímpicos y Mundiales FIFA, para el otorgamiento de acreditaciones y asignación de espacios para el desarrollo de sus respectivas labores.

El acceso a la disertación fue libre y los asistentes recibirán una certificación de asistencia de parte del CVP y de FAP. Se pudo saber en la ocasión que para diciembre se tendría previsto un seminario, con varios oradores, incluyendo uno o más de carácter internacional.

El programa por los 4 años del CVP continuará este martes 20 con una misa, a las 19:00, en la Catedral Metropolitana, ocasión en la que recordará a los socios de la entidad como también de FAP que fallecieron en el lapso de vida de la institución de aniversario.

La recordación será a los periodistas Octavio Gómez Ocampos, Carlos Ramón Areco, Mario Belén Moreira, Gregorio “Dino” Sanabria y Leonardo “Lucho” Oviedo, cuyos familiares fueron invitados a participar del acto litúrgico.

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Del mismo modo habrá una recordación para los futbolistas Máximo “Chimo” Rolón, Osvaldo Aquino, Andrés Rosa Torres, Alcides Sosa y Evaristo Portela.

El brindis por los 4 años del CVP será el jueves 22, en la sede de FAP, en tanto que el cierre de las actividades tendrá un enfoque social y solidario. Está prevista una donación de libros a dos escuelas públicas, que homenajean con sus nombres a un periodista y a un futbolista.

El martes 27, a las 9:00 se entregará un lote de libros con enfoque académico a la Escuela Básica N° 1.031 “Santiago Leguizamón” de Luque, que recuerda al periodista que fue asesinado por la mafia fronteriza en Pedro Juan Caballero, el 26 de abril (Día del Periodista) de 1991.

Ese mismo día, a las 11:00, se hará lo propio en la Escuela Básica N° 7.819 “Óscar Daniel Santa Cruz” de Valle Apuá, Lambaré. Esta institución evoca el nombre de quien fuera portero de Cerro Porteño, hermano de Roque Santa Cruz, cuya joven vida fue truncada por un accidente vehicular el 30 de enero de 2005.

Los libros son aportes de socios del CVP, de FAP y, fundamentalmente, de El Lector, que en el año de su 55° aniversario, generosamente decidió apoyar la iniciativa, incluyendo para ambas instituciones educativas estatales el mobiliario para la colocación de los volúmenes a ser entregados.

Estas actividades cuentan con el respaldo del Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE), ABC Color y Radio Caritas.