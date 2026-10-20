Informe revela que Paraguay supera el promedio regional de consumo de alcohol en adolescentes

Según los datos del mencionado estudio se revela que el 55.1% de los adolescentes paraguayos ha consumido alcohol, una cifra que se ubica por encima del promedio regional (48,3%).

Asimismo, el 67,4% de los adolescentes que probó alcohol mantiene un consumo activo, mientras que la edad de inicio más frecuente es entre los 13 y 15 años, mientras que la bebida de preferencia es el ron con un 49,4% de preferencia, según el informe “Voces y realidades”.

“La variación por país: México (60,5%) y Paraguay (55,1%) presentan las prevalencias de consumo más altas de la muestra regional, mientras que Perú (30,8%) y Guatemala (32,4%) registran las más bajas”, se expuso durante la presentación virtual divulgada por las redes de la Fundación CIRD.

Otro dato revelado es que el lugar de consumo principal es la propia casa; seguido por casa de amigos y casa de familiares mientras que la razón de inicio es principalmente “por curiosidad”.

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Consumo en adolescentes paraguayos

El estudio muestra también que la frecuencia de consumo en adolescentes paraguayos es de 1 a 2 veces al mes y resalta que a diferencia del resto de la región -donde predomina la familia-, en nuestro país son los amigos el contexto social de consumo con un 64,3% superando a los familiares que llega a un 56,0%.

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Conforme al análisis también existe una correlación significativa entre el consumo de alcohol y el deterioro de la salud mental.

“Entre los adolescentes consumidores, el 53,7% experimentó tristeza intensa en el último año (vs. 35,4% no consumidores), el 32,8% reportó ideación suicida (vs. 18,8%) y el 24,3% autolesiones (vs. 15,8%). También mayor exposición a Violencia ya que los consumidores sufrieron mayores proporciones de violencia emocional familiar (29,8% vs. 13,9%), violencia física familiar (16,2% vs. 5,6%) y abuso sexual (9,4% vs. 2,4%)”, precisa el reporte.

En cuanto a la frecuencia y edad de inicio: el 48,3% de los adolescentes encuestados consumió alcohol alguna vez en su vida -aproximadamente 1 de cada 2-, y el 32,1% mantiene un consumo activo en el último año. El 53% inició el consumo entre los 13 y 15 años, mientras que un 21,8% lo hizo antes de los 12 años.

Por el lado del riesgo familiar directo el informe alerta sobre el permiso familiar para probar alcohol en casa representa el factor de mayor peso (60% en consumidores vs. 12,3% en no consumidores), seguido de la disponibilidad de alcohol en el hogar (27,8% vs. 13,7%) y la baja supervisión parental (76,5% vs. 56%).

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Recomendaciones del informe

El informe recomienda, además, pautas parentales protectoras y destacan la supervisión constante, el establecimiento de reglas claras y cumplidas y la comunicación abierta sobre los riesgos del alcohol.

También se aborda que de políticas de protección abordadas desde las instituciones ya que el 97,1% de los adolescentes indicó no haber participado en un programa formal de prevención sobre el consumo de alcohol.

En cuanto al rol docente; aunque el 77.6% de los docentes habla abiertamente con sus alumnos sobre los riesgos del alcohol, solo el 22,2% recibió capacitación formal específica de su institución sobre el tema y el 40,5% advierte sobre puntos de venta de alcohol cercanos a los colegios.

Finalmente, las recomendaciones principales se centran en:

Fortalecer la crianza positiva : promover la supervisión activa y desmitificar la pauta cultural de “enseñar a tomar” introduciendo alcohol a menores bajo supervisión adulta.

Prevención escolar : integración de salud mental ampliando programas basados en habilidades para la vida, integrando tamizajes de salud mental, detección de violencia y rutas de apoyo emocional en el ámbito educativo.

Institucionalizar el arte y la expresión simbólica : implementar espacios regulares de elaboración simbólica -poesía, juego, arte- como infraestructura regular de salud mental y autorregulación emocional juvenil.

Regulación del entorno escolar: reforzar las fiscalizaciones y normativas para erradicar los puntos de venta de bebidas alcohólicas a menores en el entorno de las escuelas.

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